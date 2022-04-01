上海疫情｜封城第四日增逾4500本土個案　浦西今封控全員足不出戶

上海周一（28日）起在全市範圍內實施兩段式封城，展開核酸篩查。據上海市衛健委通報，當地昨日（3月31日）新增4502宗新冠肺炎本土個案，包括358宗本土確診病例和4144宗無症狀感染，整體數字較前一日回落。



通報指，其中20宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，8宗確診病例和3710宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。目前，已追蹤到本土病例在當地的密切接觸者956人，均已落實集中隔離觀察。對病例曾活動過的場所已進行終末消毒。

境外輸入方面，昨日新增7宗確診病例及1宗無症狀感染者，當中3宗由香港輸入。病例皆已轉至定點醫療機構救治。

截至昨日24時，上海累計本土確診1937宗，治愈出院590宗，在院治療1340宗，死亡7宗；累計境外輸入性確診病例4515宗，出院4408宗，在院治療107宗；尚在醫學觀察中的無症狀感染者32679宗，其中本土無症狀感染者32648宗，境外輸入性無症狀感染31宗。

今日（4月1日）3時起，上海按照壓茬推進的原則，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，直到下周二（5日）3時解封。封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。足不出戶是指不出家門，不要走出家門到樓道、地下車庫、露天區域等小區戶外空間活動，比如散步運動、聚集攀談、遛寵物等。居民要拿快遞、扔垃圾，可以由小區物業或志願者上門協助。

此外，上海就浦東、浦南及毗鄰區域後續分區防控有關事項發通告。今日5時起，對浦東、浦南及毗鄰區域（包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮），綜合研判篩查結果，根據國務院聯防聯控機制綜合組《新冠病毒檢測分類施策指南（試行）》，實行分區分類、網格化管理。報告陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，劃為封控區。實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，感染者涉及樓棟採取14天封閉管理措施（從3月28日封閉時起計），封控區內其他區域實施「7天封閉管理+7天社區健康管理」措施（從3月28日封閉時起計），開展相應頻次檢測，封閉管理期間嚴格落實居家隔離措施。

有封控小區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，劃為管控區。實行「人不出小區、嚴禁聚集」，落實7天社區健康管理（從3月28日封閉時起計），開展相應頻次檢測，原則上居家，每戶每天可安排1人分時有序至小區指定區域無接觸式取用配送物資。單位執勤人員「人不出單位，嚴禁聚集」，分時有序至單位入口處無接觸式取用配送物資。

浦東、浦南及毗鄰地區除封控區、管控區以外的其他區域，劃為防範區。實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」，落實7天自我健康管理和相應頻次檢測。防範區內市民要主動減少外出、減少流動、減少聚集，非必要不出門，倡導居家辦公，不跨行政區流動，不跨黃浦江流動。

封控區、管控區和防範區實施動態調整。管控區、防範區內一旦發現感染者，對所在區域實施升級管控並落實相應防控措施。