上海疫情｜浦東等地行階梯式管控　官方：用最小代價實現最大效果

上海昨日（3月31日）新增4502宗新冠肺炎本土個案，包括358宗本土確診病例和4144宗無症狀感染。今日（4月1日）上午10時，當地舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，市衛生健康委主任鄔驚雷就浦東、浦南地區進行階梯式管控，劃分封控、管控、防範三個區作出解釋；而就浦西篩查工作今全面展開，鄔提到人數多範圍大，希望市民理解配合。



鄔驚雷介紹，第一批浦東、浦南以及毗鄰區域完成篩查後，在對篩查結果綜合研判後，根據國家聯防聯控機制的相關要求，下一步將按照分區分類、網格化管理原則，實施階梯式管控。通過科學劃定防控區域，更加精準地實施分類管理措施，有效遏制疫情在社區擴散和蔓延，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

據早前報道，報告陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，劃為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」；有封控小區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，劃為管控區，實行「人不出小區、嚴禁聚集」；浦東、浦南以及毗鄰區域除封控區、管控區以外的其他區域，劃為防範區。封控區、管控區和防範區實施動態調整。管控區、防範區內一旦發現感染者，所在區域提級管理並落實相應措施。

市衛生健康委主任鄔驚雷。（影片截圖）

另一方面，浦西地區的篩查工作今天全面展開，鄔驚雷表示，這一批涉及人數更多、管控範圍更大、各類情況也更複雜，當局將全力加快核酸篩查工作，並請市民朋友繼續予以理解、包容、支持、配合，在此期間做到足不出戶、居家辦公、減少流動。排隊採樣時請規範佩戴口罩，保持安全距離，不要擁擠聚集。

他又提到，為遏制疫情擴散蔓延，上海續強化「非必要不離滬」，自明日（4月2日）零時起，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。如核酸檢測陰性證明在24小時內，可以不必再做抗原檢測。機場、碼頭、火車站以及高速公路等都將開展離滬人員核酸和抗原檢測結果查驗。對於無法提供核酸和抗原檢測相關證明材料的，現場予以勸返。

此外，市民政局副局長曾群會上表示，近期許多社區工作者同醫務人員、民警、物業服務人員還有社區志願者一起奮斗在社區防控一線，但同時由於人手不足、資源緊張等原因，社區管理中還有不周到的地方。他們廣泛蒐集了群眾提出的意見建議，及時總結社區好的經驗做法，針對存在的薄弱環節，提出了社區疫情防控管理的工作指引，努力改進。