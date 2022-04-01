疫情｜擅離封控區隱瞞行程導致揚州70人確診　南京老太被批捕

去年7月，江蘇多地先後爆發本土疫情，其中南京老太毛某某擅離已採取封控管理的居住地，前往揚州並多次出入多間棋牌室，令疫情在揚州擴散，導致70人確診。日前，毛某某因涉嫌妨害傳染病防治罪被批准逮捕。



毛某某曾到訪的揚州的棋牌室。（新京報）

周四（3月31日），最高人民檢察院發布第十六批全國檢察機關依法辦理涉新冠肺炎疫情典型案件，涉及消極、懈怠執行區域疫情防控措施，偽造核酸檢測證明供物流行業使用，偽造核酸檢測報告、破壞進口冷鏈食品管理秩序等妨害疫情防控秩序的犯罪行為。其中就包括嚴重違反防控規定造成疫情廣泛傳播的毛某某涉嫌妨害傳染病防治案。

案件顯示，2021年7月16日至20日，疑犯毛某某多次在南京市江寧區祿口街道某棋牌室打牌，一同打牌的還有多名南京祿口國際機場的清潔工作人員。每月中下旬，毛某某需前往其母醫保參保地揚州報銷醫療費用及購買藥品，因而擔心疫情嚴重無法離開南京的毛某某，7月21日乘巴士前往揚州。

到揚州後，毛某某到某棋牌室打牌三小時，且全程未佩戴口罩。7月22日，毛某某出現流鼻涕、輕度發熱症狀，但依舊未採取防護措施即前往棋牌室打牌。7月23日，毛某某未採取防護措施繼續外出購物、打牌。7月24日，毛某某得知其在南京居住的小區已調高風險且封閉管理後，未有向揚州當局寶貝，亦並未進行核酸檢測，繼續前往棋牌室打牌、外出購物、就餐，期間未佩戴口罩。

毛某某到訪的棋牌室內多為老年人。（影片截圖）

及至7月27日，揚州警方接獲群眾舉報指毛某某從南京中風險地區到達揚州且身體出現發熱等症狀後，即時調查其行蹤並將其控制，毛某某其後未有如實告知14天內行程。7月28日，毛某某被確診感染新冠肺炎。期間警方多次對毛某某進行詢問、訊問，其直至9月13日第4次接受訊問時才全部交代自己的活動軌跡和接觸史。

經查，毛某某密切接觸者169人、次密接570人被採取隔離措施，其中70人確診，當地政府為疫情防控耗費了大量的人力、物力、財力。毛某某的行為嚴重妨害了揚州疫情防控秩序，造成惡劣的社會影響。

2021年7月29日，因涉嫌犯罪，公安機關對毛某某立案偵查。同年8月17日，公安機關對毛某某採取指定居所監視居住強制措施。2022年2月15日變更強制措施為刑事拘留。2月21日，公安機關以毛某某涉嫌妨害傳染病防治罪提請批准逮捕，2月27日，檢察機關對其批准逮捕。

2021年7月29日，因涉嫌犯罪，公安機關對毛某某立案偵查。（揚州市公安局）

此外，最高人民檢察院發布的案件還包括，拒不執行航空運輸領域消毒保洁等防疫措施的繆某某、汪某某等人妨害傳染病防治案；為躲避疫情偷渡入境引發全城封控的楊某甲、楊某乙偷越國境、妨害傳染病防治案；進口冷鏈食品存儲、運輸、銷售過程中偽造核酸檢測報告的被告單位某某國際貿易有限公司被告人李某甲等人妨害傳染病防治案；為數百名運煤車司機偽造核酸檢測報告的梁某某偽造事業單位印章案；核酸檢測過程中持刀砍砸隔離設施、毆打防控人員的溫某某妨害公務案。