清明節｜疫情影響內地代掃服務需求增多？代哭收費達1000人民幣

清明節將至，針對清明節祭掃可能帶來的人員流動、聚集等問題，內地多地調整防疫政策，並發布清明節文明祭掃倡議書，提倡市民進行線上祭掃。內媒《大象新聞》記者提到，一些地方公墓推出「代客掃墓」服務，網絡平台和殯葬服務公司也推出多項服務，包括100元（人民幣，下同）的基本墓地打掃，到要價1000元的「代哭」服務，服務項目多元但也引發質疑。



3月21日，民政部召開2022年清明節祭掃工作電視電話會議，會議指出，當前國內部分地區疫情嚴峻複雜，社會面傳播擴散和外溢風險比較高，疫情防控對今年做好清明節祭掃工作是一場大考。會議指出，應大力推廣網絡祭掃、鮮花祭掃、家庭追思等文明低碳祭掃方式。

內媒《大象新聞》報道，除了一些地方的公墓推出「代客掃墓」外，各大網絡平台以及線下的殯葬服務公司「清明代掃」、「代燒」等業務也多了起來。代掃項目也從「基本墓地打掃」、「代買花束和祭品」、「開視頻祭拜」到「代哭」等，價格也會根據客戶服務項目而定，從100元起至1000元以上不等。

《大象新聞》報道採訪在河南鄭州市周邊從事「代掃」服務的商家王女士，她透露，「幫忙代掃的價格為一個墓碑100元，如果需要我們提供貢品的話，價格再另外計算。」王女士提到，她家接「代掃」服務已經很長時間了。王女士退休的父母也住在鄭州市內，由王女士負責網絡接單，之後就王女士父母親自前往陵園幫下單的客戶掃墓。

臨近清明節，王女士這幾天的接單量明顯多了起來，「其實這也算是互幫互助了，我們過去就是簡單打掃一下衛生。」王女士介紹，她30日剛從邙山陵園回來幫人打掃了兩個墓，「那家人是因為疫情原因過不來，並且家裡有人在醫院住院，實在是抽不開身，就聯繫上我們幫忙掃墓。」

王女士提到，如果客戶需要燒紙和供品的話，她也會另外購買，但她不建議燒紙，「比較耽誤時間並且有一定危險性。」她指出，「我們提供這個服務其實就是給自己找點事做，另外稍微賺點錢罷了。」

實地探查網絡商家針對清明節提供的，有商家寫道「私人訂制千元一單」，服務的內容包括「代聊天、代倒酒、代嚎啕大哭」。另外也有商家在介紹中強調，「可以要求錄制視頻、拍照，也可以打開視頻遠程發送哀思」。據了解，許多客戶會要求要店家開視頻，以此證明商家有親自去代客掃墓。

官方建議網上追思 深圳市全面暫停現場祭掃

據了解，河北、陝西、浙江、廣東、河南等20多個省份陸續發佈清明祭掃的要求和倡議，多地的殯儀館推出網上祭掃的服務種類。

深圳全市則是暫停現場祭掃。所有公墓、骨灰堂、深埋綠化地等殯葬服務場所，3月14日起暫停市民群眾現場祭掃活動；暫停舉辦集體公祭、骨灰海葬（代撒除外）、骨灰樹葬等人群聚集活動；延期繳納墓地管理費、骨灰寄存費等費用。市民可通過「i深圳」、「粵省事」上的「雲祭掃」模塊進行線上追思。

據了解，早在2018年河南省鄭州市郊區的河南福壽園陵園推出「雲紀念」項目，該陵園品牌負責人劉悅介紹，家屬可以在線上設立一個「人生紀念館」，通過上傳和逝者有關的照片、視頻，或者以留言、敬獻鮮花和點燃蠟燭的形式進行紀念。

近年越來越多在清明節為烈士獻花，劉悅指出，這些烈士家屬也可以將雲上紀念館設置為公開的狀態，讓更多人在線上進行懷念。「這兩年疫情比較嚴重，很多想來現場祭掃的人沒法來，就通過線上的方式去紀念親人。」劉悅說，陵園提供的線上服務都是免費的，這兩年在線上祭掃的人也有很多。從客人的角度看，全家人在某一個節點到雲空間，看著照片和影片去緬懷親人，對他們來說也是一種情感慰藉。