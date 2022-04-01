上海疫情｜哮喘父因延誤治療亡　女兒：官方報告和實際內容有不符

上海一位居民日前突發哮喘，被指因防疫延誤治療而喪生，患者家屬和鄰居曾向警方和120急救車求救遭拒，其中車上救護人員獲告知患者情況危急後仍拒不出借除顫儀（AED），警察和某救護車「各司其職」未及時進行救治終導致悲劇發生。

昨日（3月31日），浦東新區衛生健康委員會公告稱，該急救車當時正在執行對同一小區另一住戶的急症患者急救的任務，且急症患者已上車，目前涉事救護員已被停職。

不過同日晚上，死者女兒在微博發文，指自己沒有接到過任何相關單位的溝通，所以報告和實際內容還有不符。



據早前報道，事發於前日（3月30日）上午8點左右，浦東新區航昌路376弄瑞祥苑一棟居民樓的804室有人哮喘發作，病情危急下家人撥打了120急救電話。其後1個多小時，鄰居曾下樓找小區大門口的110警車求助，但是車上的警員稱「工作地點和工作任務就在這裡，不能走，不能動」。

期間還曾有一輛120救護車到達小區，但其被派來救助該小區202室的病人，804室患者家屬告知家人的病情危急，請求暫借除顫儀救人仍遭拒，也未對804患者提供任何幫助。救護車接到202號病人後即離去。等到9點40分，第二輛救護車到場搶救804哮喘患者，但為時已晚。

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昨晚，浦東新區衛生健康委員會發公吿表示，該急救車當時正在執行對同一小區另一住戶的急症患者急救的任務，且急症患者已上車，急救車已準備前往醫院。此時救護車被求助者攔住，要求救護車醫務人員出借車載除顫儀。由於該病人在自己家中，救護車上的救護員現場無法判斷，出於先將車上急症患者送往醫院的考慮，沒有同意出借。

委員會並表示，已對該名救護員作出停職處理的決定，亦對全區醫務工作人員加強教育，對該名患者的離世深表悲痛，對該名救護員由於經驗不足、處置不當未能及時出借車載除顫儀施救患者深為抱歉。

同晚，聲稱是死者女兒的網民「秋秋也是阿秀」在微博發文，指父親已經逝世無法挽回，當日她看到了上述調查情況通報，但自己沒有接到過任何相關單位的溝通，所以報告和實際內容還有不符。

據她表示，事發當日8時45分當第一輛救護車到達現場時，等在樓下的鄰居立馬上前告知父親情況危重，但救援人員回答車子是202室叫的，不能給他們使用，之後也拒絕借除顫儀，此時202室患者還沒有下樓。等202室患者下來後，她母親和鄰居們看到該夫妻倆還可以自主走路，情況看上去沒有那麼嚴重，遂馬上問能否讓其先用救護車，稱父親已經不行了。202室鄰居聽後表示理解和同意，但救援人員卻表示不能更改病人，協商了半天還是不同意，並催促202鄰居快點上車走，同時依舊不肯借除顫儀。最後202無奈坐上車。

當車子開到小區居委旁進行出入登記，志願者小唐又奔過去再次協商，再三央求能不能借除顫儀，而網上的影片就是在這個時候拍攝的，說她母親攔車也就是在這個時候，「此時車內沒有患者，他們正在居委登記出入。救護人員還不斷催促202快點上車。他們開車走，我母親也未阻攔」。

「秋秋也是阿秀」進一步表示，自己只想還原事實，小區裡有很多鄰居和志願者在場，窗口也有很多居民看著，「整個過程，我母親還是保持理智的」。回看整件事情，她強調並不是要把老百姓和醫生放到對立面，因事情中還是有很多熱心負責的醫護出現，比如來支援替她父親急救的「大白」。她希望探討的是面對這種突發情況，面對輕重緩急的病情時，醫療資源如何分配，相關人員如何判斷，因她相信接下來的疫情期間，還是會遇到同樣醫療資源緊張而造成重症不能馬上得到救治的情況，「我就是想問問，我們還能做的更好嗎？大家還可以做的更好嗎？」

對於涉事醫生已經被停職，她表示其實自己不想看到的就是在疫情期間醫療資源匱乏的情況下，還有醫生因為這種事無法在一線去救助更多的人，「我父親的悲劇已經無可逆轉，我希望他的離開能讓整個體係得到優化，更加完善，讓每個病人都可以得到妥善的救助」。