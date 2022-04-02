疫情｜吳尊友：要做長期鬥爭準備　相信會實現動態清零目標

內地的本土疫情持續，針對3月以來疫情發生頻次增加、感染人數快速增長等情況，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指，內地防疫形勢仍然嚴峻複雜，民眾要做好長期鬥爭的準備。他也坦言，Omicron毒株傳染性強等特點加大了「動態清零」的難度，所需時間或許更長，但應對本輪疫情仍要堅持「動態清零」的方針，且只要從嚴從實從快把握各個環節，就一定能實現這一目標。



4月1日，海口市龍華區金貿街道，為居民進行核酸採樣。（新華社）

據《澎湃新聞》報道，對於為何內地防疫已有體系措施下，仍出現多區域的集中爆發，吳尊友指，這次流行的毒株為Omicron，其具有潛伏期短、傳染性強、傳播速度快等特點，因此絕大多數人經過疫苗接種獲得免疫力後，感染新冠病毒的症狀輕、發現較難。其次，周邊國家及香港地區等高發疫情，造成了中國內地輸入性個案明顯增多，境外物品污染將病毒帶入國內造成人員感染的風險明顯增大。

同時，一些民眾認為感染Omicron的症狀輕微、「流感化」，在思想鬆懈麻痺之下各方面準備不足，因此造成多區域的集中爆發亦與常態化防控和應急處置放鬆了要求有關係。

吳尊友又指，儘管國際社會對疫情趨勢比較樂觀，但中國專家對疫情形勢的估計一直持有謹慎態度，認為新冠病毒變異一直在發生，新的變異毒株可能還會出現；從發病和死亡兩個流行曲線分析過去兩年多的起伏變化，疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，因此要有長期鬥爭準備。

在福建泉州一處臨時打包中轉站，志願者打包生活物資。（新華社）

至於內地本輪疫情將呈現什麼樣的發展趨勢，吳尊友說，應對本輪疫情仍然要堅持動態清零方針。目前，深圳、吉林等主要疫情地區已經採取了強有力措施，特別是減少人員流動、阻斷傳播，多輪核酸檢測、力爭盡快實現社會層面清零。

吳尊友表示，現時每日報告個案數仍然呈現高位震盪，這正是因為加大了防控力度，把過去一段時間感染的人篩查發現出來。當前，最重要的是已經發生疫情的地區，盡快採取措施阻斷傳播，防止蔓延擴散；以及在未發生疫情的地區防止新的疫情出現，尤其是學校、養老院等人員密集的機構。

深圳實施分區分級差異化的精準防控舉措，嚴防疫情外溢和輸入。（新華社）

被問及從內地本輪疫情與香港第五波疫情中得到怎樣的防疫啟示，吳尊友稱，一是要加強疫苗接種，特別是要提高老人和兒童接種率；二是要加強藥品供應，特別是能阻止病人從輕症發展到重症甚至死亡的治療藥品；三是各地應對疫情高峰流行期出現的短時間內大量病人湧現、醫療衛生服務的短時間應急需求量大幅度暴增等情況高度重視。

而何時才有機會迎來放鬆管控、放開國門？吳尊友表示，當前，全球疫情形勢十分嚴峻，內地依然要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。將其他國家疫情減輕、病毒變異是變得越來越弱、疫苗更加有效、出現更加有效的藥物等原因綜合起來，才能考慮什麼時候可以來調整防疫策略，以及什麼時候回歸正常生活。