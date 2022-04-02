新冠疫苗｜國家醫保局：費用達逾1200億　醫保基金和財政共同分擔

新冠病毒疫苗價格情況，以及採購疫苗對醫保基金的影響等議題受到社會普遍關注，對此國家醫保局有關司負責人近日表示，目前疫苗費用達1200餘億元（人民幣．下同），由醫保基金和財政共同分擔。



國家醫保局表示，當局2021年2月正式啟動居民免費接種新冠病毒疫苗，採購和接種費用主要由醫保基金和財政共同負擔，國家醫保局同時臨時承擔與企業談判磋商疫苗採購價格的工作。初期，疫苗生產企業少、產能不足，全球範圍內供求矛盾非常突出，該局堅持以疫情防控為第一要務，與國內疫苗生產企業多次溝通協調，首輪將滅活疫苗採購價格降到不超過每劑90元，整體低於企業供給國際價格。

之後，該局又多次與企業磋商推動價格先後降至每劑40元、20元左右，並配合有關部門協調生產能力強、供應量大的疫苗生產企業，免費提供6億劑疫苗，促使其履行社會責任。該局又透露，近期已再次組織與企業談判磋商，新的議定價格已降至更低水平。

對於全民免費接種會否影響醫保基金平穩運行，該局回應，現時全國已接種32億劑次疫苗，疫苗費用1200餘億元，由醫保基金和財政共同分擔，疫苗支出費用為醫保基金可承受範圍之內，而正正由於疫苗接種資金等各方面保障到位，故令中國的接種在世界人口大國中為速度最快，覆蓋面最廣。未來，該局還將結合疫情防控需要，繼續做好相應的費用保障工作。