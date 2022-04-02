北大團隊研發環狀RNA新冠疫苗　可中和Omicron等毒株較mRNA更優

面對新冠病毒不斷變異，能預防多種變種病毒的廣譜疫苗提供了更優的接種策略。據北京大學生命科學院消息，北大研究團隊研發的環狀RNA（Circular RNA，簡稱circRNA）新冠疫苗，可有效中和包括Omicron在內的多種變異株，且比mRNA疫苗更具優勢。



環狀RNA新冠疫苗研發示意圖。（北京大學生命科學院）

3月31日，北京大學魏文勝課題組在國際權威學術期刊《Cell》在線發表題為「Circular RNA Vaccines against SARS-CoV-2 and Emerging Variants」（針對SARS-CoV-2和新出現變異株的環狀RNA疫苗）的研究論文，首次報導了環狀RNA疫苗技術平台，以及據此開發的針對新冠病毒及其一系列變異株的環狀RNA疫苗。該項研究中製備的針對新冠病毒Delta變異株對多種新冠病毒變異株具有廣譜保護力。

研究團隊認為，傳統的滅活、病毒樣顆粒等疫苗平台已被用於開發新冠疫苗，且證明了安全性和有效性。作為近幾年興起的突破性醫學技術，mRNA疫苗的基本原理是通過脂納米顆粒（LNP）將mRNA導入體內來表達抗原蛋白，以刺激機體產生特異性免疫反應。新冠肺炎爆發後，莫德納的mRNA-1273、輝瑞/BioNTech的BNT162b2，這樣的針對性的mRNA疫苗在多種疫苗類型中脫穎而出。

研究團隊指，mRNA疫苗雖然具有生產速度快、成本低，並且能快速應對病毒變異等優點，但也存在一些短板，例如其儲存和運輸條件較為苛刻（零下70℃），並具有潛在的免疫原性副作用。相比之下，環狀RNA由於其共價封閉的環結構而高度穩定，這可以保護其免受外切酶介導的降解。此外，環狀RNA比線性mRNA更穩定，在哺乳動物細胞中，環狀RNA的中位半衰期至少比線性mRNA長2.5倍。

環狀RNA新冠疫苗接種在小鼠和恒河猴體內提供了顯著性保護。（北京大學生命科學院）

研究團隊通過對比評估發現，與mRNA疫苗相比，環狀RNA疫苗具有更高的穩定性，可以在體內產生更高水平、更加持久的抗原；誘導機體產生的中和抗體比例更高，可以更有效地對抗病毒變異，降低疫苗潛在的抗體依賴增強症（ADE）副作用；誘導產生的IgG2/IgG1的比例更高，表明其主要誘導產生Th1型保護性T細胞免疫反應，可以有效降低潛在的疫苗相關性呼吸道疾病（VAERD）副作用。

研究團隊研究發現，基於Omicron變異株的環狀RNA疫苗的保護範圍狹窄，其誘導產生的抗體只能夠中和Omicron變異株。而針對Delta變異株設計的環狀RNA疫苗則可以在小鼠體內誘導產生廣譜的中和抗體，有效中和包括Omicron在內的多種新冠變異株。