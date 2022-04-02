深圳疫情｜全市降至低風險行程碼「摘星」　下周五高一高二復課

3月31日23時59分，深圳福田區發布通告指出，自24時起深圳最後一個中風險地區沙頭街道塘晏村7巷5號，已降為低風險，4月1日零時起，深圳已全域低風險。



4月2日，深圳教育局發布消息稱，如深圳市疫情形勢持續平穩，近期深圳將根據「分級、分區、分批」原則扎實有序推進各級各類學校（園）返校復課工作。4月8日，高中階段學校（含普高、中職等）高一、高二年級返校。



深圳3月14日至20日期間實行全員三輪核酸檢測，全市巴士、地鐵停運，全市實行封閉式管理等「半封城」措施，是疫情發生以來，內地一線城市寄出最嚴格防疫措施。深圳市20日下午宣布，基本實現社會面動態清零，3月21日起全市恢復生產生活秩序，公交、地鐵全面恢復運行。

3月28日深圳市餐廳堂食限流從50%提升至75%，社區小區、城中村保持圍合管理，進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等，須出示48小時核酸檢測陰性證明。

3月31日23時59分，深圳福田區發布通告指出，自24時起深圳最後一個中風險地區沙頭街道塘晏村7巷5號降為低風險，4月1日零時起，深圳已全域低風險。對於中風險地區清零，行程碼摘星，許多深圳民眾表示感動。

深圳宣布下周五（8號）高一高二生復課

4月2日，深圳教育局發布消息稱，如深圳市疫情形勢持續平穩，近期深圳將根據「分級、分區、分批」原則扎實有序推進各級各類學校（園）返校復課工作。



4月8日，高中階段學校（含普高、中職等）高一、高二年級返校；4月11日，初三年級返校、高校畢業年級返校；4月18日，高校其他年級返校；初一、初二年級及小學、幼兒園返校時間由各區校園疫情防控專班根據本區疫情實際研究決定，不早於4月8日。深圳教育局表示，各區各校要壓實校園疫情防控「四方責任」，細化具體工作方案，做好家校溝通，落實落細防控措施，織牢織密校園疫情防護網，全力保障返校師生健康安全。

此外，清明節期間，深圳市宣布所有公墓、骨灰堂、深埋綠化地等殯葬服務場所，繼續暫停現場祭掃活動，暫停舉辦集體公祭、骨灰海葬、骨灰樹葬，提倡居家祭奠、網上祭掃。

深圳疫情緩和，4月1日僅有2例本土確診病例，且均為無症狀感染。上海疫情則升溫，4月1日確診數6311，佔內地本土確診比例超過6成，買菜難、看病難的問題也引發輿論關注。

3月29深圳海吉星響應深農集團連夜緊急動員市場主力商戶，加急10萬份家庭套裝蔬菜的加工配送，全力協調物流運力，一天內完成蔬菜籌集、食安檢測、分揀包裝、物流調度、裝車發運等系列工作。