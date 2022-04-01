深圳疫情｜隔離不隔愛　封控區防疫人員當「紅娘」半個月撮合5對

3月中下旬的某個上午，王勝躺在床上百無聊賴地刷着手機，那是深圳摁下暫停鍵的一週。望着天花板他算起日子，距離他在下沙社區組建單身交友羣，也有半個月時間。「這麼多天了，有沒有牽手成功的小夥伴呢？」想到這點，他在每個交友微信羣裏，依次發出了同樣的詢問。



不少人在短視頻平台上，曾刷到這麼一則視頻——穿着防護服的志願者帶着喇叭，在深圳下沙村走街串巷，不停地播放着一段話，「歡迎加入隔離不隔愛單身交友羣，面對面進羣號碼2468」。視頻裏的大白（防疫人員），就是王勝。很快，王勝在羣裏收到一對情侶的回覆，男生叫顧永飛，是名程序員。他和女友都住在下沙，在王勝組建的單身交友羣裏相識，幾天前剛剛確立關係。看到這條回覆，王勝睜大雙眼，盯着手機屏反覆確認幾次，接着一聲歡呼，從床上坐了起來。

點擊放大瀏覽交友群組截圖及更多深圳封區相關照片▼▼▼

+ 13

「只成了一對嗎」，王勝不死心，想到年輕人們在家裏關了許久，多數人睡得晚，醒來時已是中午，很多人或許沒看到他的問題。好不容易等到下午，他把問題又發了一遍，接着，另外四對情侶，陸陸續續在羣裏回覆了他。「不敢想象，這麼短的時間就成了5對」。

王勝在深圳一家文化公司擔任團書記及工會主席，在2月底進入下沙社區，成為一名防疫志願者。最開始他負責核酸檢測的相關工作。二十出頭的年輕人，在網上看過不少引導居民做核酸的趣味宣傳，比如天津有快板和相聲，東北有基於本地方言的搞笑段子……那在深圳，什麼話題最吸引年輕人，無需多想，是找對象。在下沙社區做志願服務的前幾天，他拿着喇叭，常在樓下喊，「快下來做核酸了，説不定排在你前面的小哥哥、小姐姐，就是你將來的對象」。這些情景，也被社區居民拍了下來，流傳在短視頻平台上。

3月1日，下沙社區大部分居民樓被升級為封控區。王勝加了一些本地的微信羣，羣裏很多人抱怨，困在家裏無聊，從卧室到廚房，再到客廳。「能幫助他們做點什麼呢」，王勝想。在公司裏，搞聯誼，解決同事的單身問題，是他的工作職責之一，他沒少組織類似的線下活動。於是，建立單身交友羣的設想油然而生。3月7日，他錄好引導居民加羣的通知，設置了面對面建羣的分享碼2468，「雙數圖個好彩頭」。趁着在社區巡邏的機會，隨身小喇叭把這個消息擴散了出去。到底能不能吸引到社區裏的年輕人，王勝心裏其實沒底。

這天中午，陸漁正在家裏打遊戲，聽到了王勝在樓下的廣播聲，她覺得有趣。在下沙住了快兩年了，她沒機會加入任何基於社區的微信羣，本樓棟的羣她都沒有。周邊的鄰居她幾乎都不認識，唯一熟悉的朋友還在上沙，是某個小店的店主，她買東西時結識了對方，而後成為朋友。抱着試試的心態，陸漁在微信裏輸入了2468，「大家都住在附近，能互相分享一些消息，有什麼事也能幫把手，能找到男友當然更好了。」

一開始進羣的人不多，待王勝巡邏結束，看到手機裏朋友發過來的視頻，他打開一開看，不知道哪位居民，在樓上錄下了他的身影和廣播裏的進羣號碼2468，並上傳至短視頻網站。沒過多久，好幾個媒體的短視頻賬號轉發了這條視頻，手機裏，進羣的提示音此起彼伏，一天下來王勝新建了6個羣，加入的年輕人超過千人。當天夜裏11點，顧永飛刷抖音時刷到了這條視頻。他覺得好玩，況且還沒用過面對面進羣的功能，他試着在微信裏輸入2468，「沒想到還真進去了」。隨着視頻的傳播，附近年輕人也被吸引過來，「很多人在視頻下面留言，問如何加羣，還説這麼好的事情，怎麼不早告訴我呢」。羣裏的不少年輕人，將羣二維碼轉發到了自己朋友圈和微信羣，在附近上沙社區、沙嘴社區，以及金地社區居住的年輕人，陸陸續續加入進來，現如今已組建12個微信羣，年輕人已接近2000人。「大家進羣的核心訴求，就是跟附近的人建立一些關係。最多的是找對象，其次是跟鄰居交朋友。」

年輕人最關心的婚戀話題

王勝觀察過，近2000人的微信羣裏，羣友的平均年齡為二十五六歲，大家最關心的問題，除了找對象，就是疫情，「衞總的最新發布，哪兒確診了，自己的健康碼是不是綠的」。在男孩子們公佈的個人信息裏，很少提及對未來女友的要求，「一般都會説女的、活的就行，應該是擔心條件設得太多，失去一些機會」。大部分女孩提出的要求則相對明確，對身高、年齡，性格等要素，都有詳細的期望值，「比如身高要1.75m或1.8m、孝順父母，不抽煙，不能暴躁等」。

在陸漁的觀察中，女孩子們除了對男生身高、年齡、性格有具體要求，老家的距離，男生職業的穩定性，也是女孩們相對關注的問題。女孩看到不錯的男生，會大方地表達欣賞，其他女生也會鼓勵她，或者出謀劃策，提一些小建議。羣友們關於婚戀問題的觀點碰撞，在王勝和陸漁的視角里不太一樣。王勝印象最深刻的，是大家對於彩禮、房子等現實問題的交鋒，以及來自長輩的催婚壓力。

不少男生認為，年輕男性與女性一樣，畢業沒幾年，存款寥寥無幾，社會環境卻要求男生得為結婚準備車房，這和彩禮一樣，對男性並不公平。 女生在這個問題上，觀念也分兩類。一些女孩認為，要在深圳安家，房子也是男性給妻子的一種保障。另一些女孩表示，精神上的契合更重要，兩人的未來可以一起努力，陸漁就持這一觀點。在陸漁眼裏，羣裏年輕人對於深圳生活的壓力，更多的是一種調侃，「比如加不完的班，吃不完的豬腳飯」。真正落及婚戀問題，多數年輕人其實更注重心智和精神上的匹配。

（深圳微時光提供）

在羣裏聊天時，陸漁注意到了現在的男朋友M，「看他在羣裏講的話，感覺他很穩重，三觀很正，見識很廣，我很認可他的很多觀點，還有點崇拜他」。有一次，某個女生在羣裏發了個人資料和照片，而後一個男孩回應道，「你年齡偏大，長得也不是很漂亮，提的要求多了一點」。M在羣裏提醒那名男孩，你認為別人要求多，一閲而過就好，不要對人家的外貌和年齡做評點，這兩個因素也不是交友的絕對參考點。M及時化解了那個女孩的尷尬，更令陸漁讚賞的，是M話語間用詞非常委婉，令爭執的雙方都很舒服，也給陸漁留下了穩重成熟的好印象。

疫情下的春天，他們相愛了

（深圳微時光提供）

和M成為微信好友後，陸漁發現兩人只差一歲，興趣愛好也接近，都喜歡旅遊和滑雪。M聊天時極有分寸感，兩人雖是初識，對話卻很舒服、自然，從沒有過尬聊的時候，無論是聊起羣裏小夥伴們的爭議，還是身邊的事情，兩人的見解都驚人地相似。3月12日，下沙社區暫時解封，陸漁住在下沙5坊，M住在下沙7坊，步行僅有幾分鐘路程。兩人相約去了海邊，「感覺認識了很久的樣子，就像跟老朋友見面一樣」。當天，她和M確定了戀愛關係。

社區僅僅解封了兩天，陸漁和M又被各自封在了家裏。相比其他人困在家中的憋悶和煩躁，兩人把日子安排得有條不紊，「我們每天制定一些計劃，然後監督對方完成，比如健身、做飯，我準備考駕照，他會監督我刷題，我買了些書，有練字的計劃，他也要監督我完成這些」。在隔離期間，遇到了契合的男朋友，這是陸漁「完全沒想到」的結果，家裏人知道後也很意外。她來深圳工作三年了，老家不少同學陸陸續續開始結婚，這兩年家裏人在電話裏沒少催促她，也會介紹一些老家的男孩，「可能生活環境不一樣，在很多觀念上都聊不到一起」。

（深圳微時光提供）

顧永飛在交友羣裏第一眼注意到謝苓，是因為她分享的照片，「完全長在了我的審美點上」。他工作很忙，居家辦公的環境也比不上辦公室，效率低了不少，要耗費的時間就更多，沒有多少泡在羣裏的時間，女孩的微信頭像是滑雪的場景，這令他驚喜又親切。顧永飛很喜歡滑雪，最近幾年冬天，他都要花上幾天時間，專門飛到新疆去滑雪。他暗自篤定，兩人是有共同愛好的。點開謝苓的微信，顧永飛看到女孩剪輯的短視頻，他想到了搭訕的話題，很快，以請教短視頻剪輯為由，他加上了對方的微信。

平時，同事、朋友也會給顧永飛介紹一些女孩子認識。然而，每天夜裏11點、12點才下班的謝永飛，沒有多餘的心情和時間，與微信那端的陌生女孩多聊幾句。機會最終也都不了了之。居家辦公再忙，也比辦公室輕鬆許多。他見縫插針地勻出時間，在微信上跟謝苓聊了起來，兩人老家離得不遠，開車兩三個小時的路程，這能給倆人增加不少話題。顧永飛不會做飯，那段時間叫不到外賣，吃飯成了個問題。謝苓在微信上，常教他一些廚藝，「看起來是個很會生活的女孩子」。

兩人同樣在12日解封當天見了面。謝苓站在眼前，比照片上還要漂亮許多，顧永飛強壓心中的狂喜，兩人像準情侶一樣吃飯、逛街。次日，他表白成功。這兩年，父母每次打電話過來，都少不了催婚的話題。再次被封之後，家裏格外關心他的生活，一天要打給他幾通電話，自然而然地，父母知道了謝苓，知道女孩老家離得不遠，老人尤為高興。很快，兩家老人在微信羣裏，通過視頻認識了對方，「老人們怎麼都想不到，隔離期間還能找到對象」。

大白與「紅娘」

而對王勝來説，這比他以前組織的線上聯誼，成功率要高出許多。「以前的交友活動，都是公司和公司，街道與街道之間的聯誼，沒有社區單元的」。而在不少線下活動中，很多參與者礙於同事在場，在現場很難放得開，遊戲中看起來彆彆扭扭，多少有些尷尬，「主持人説你去給喜歡的人貼個紙片，大家都不太主動，擔心被拒絕，在同事面前丟了面子」。他也組織過國企與國企之間的聯誼，「他們提的要求都比較高，這就不像下沙，大家回到了村裏，卸下了社會身份，更開放更自由。」「原來大家效率高、速度快，就是慢不下來」，居家隔離某種程度上，也為快節奏的年輕人，提供了情感發芽的土壤。他們有足夠的空閒，以及放鬆的心態，交流、碰撞、釋放熱情。

這不是王勝第一次做志願服務，今年大年三十，石巖爆發疫情，從年初一到年初七，他在寒風中做了七天的志願服務。王勝是湖北襄陽人，疫情對他來説，感受尤為刻骨。而成為大白之後，他真切體味到疫情的另外一面——防疫工作者們所做的付出，「穿上防護服，戴上N95，就像披着棉被」，尤其是在高温的太陽底下，持續爬樓測核酸之後，他已渾身濕透。他在下沙村裏負責過很多項工作，早上7點起床，掃樓、做核酸，給密接者貼封條，運送物質。有時一天要爬十幾棟樓，有時要不停歇地在大街小巷間運送生活物品，上床入睡的時間，最早10點半，最晚到凌晨一兩點。在下沙的服務的十四天當中，王勝壓根兒沒有時間維護交友羣，社羣主要依賴熱心的羣友維護。

每晚臨睡前，他會依次打開每個交友微信羣，不斷地往上翻看。未讀的上千條信息裏，有男孩女孩們的爭論、調侃，互探心意……也有比王勝大好幾歲的羣友，感謝「勝哥」組建交友羣，看着看着他就忍不住笑了，很快又帶着疲憊沉入夢鄉。

備註：除王勝外，文中其他人物均採用化名。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】