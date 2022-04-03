疫情｜國藥集團二代重組蛋白新冠疫苗　獲國家藥監局批准臨床試驗

今日（3日），國藥集團中國生物宣布，旗下的二代重組蛋白新冠疫苗獲國家藥品監督管理局頒發的臨床試驗批准文件。

據了解，該疫苗由國藥中生生物技術研究院/新型疫苗國家工程研究中心（下稱中國生物研究院）研發，具有獨立自主知識產權。



中國生物介紹，二代重組新冠疫苗（NVSI-06-08）是中國生物研究院基於自主建立的計算結構疫苗學技術平台，在第一代重組新冠疫苗（NVSI-06-07）的基礎上，通過對流行株突變位點的進化規律和免疫逃逸能力進行計算分析，設計研發的第二代廣譜新冠疫苗（突變集成三聚化RBD）。

中國生物已有兩款滅活疫苗在國內獲批上市。（新華社）

去年底，國藥集團中國生物已統籌研發機構中國生物研究院與生產企業蘭州生物製品研究所、北京生物製品研究所攜手推進，完成技術轉移。蘭州生物製品研究所、北京生物製品研究所均已建成GMP生產車間，具備連續生產能力。目前，已完成生產8000萬劑，海外供應超2000萬劑，產能可滿足國內外需求。

此前，中國生物已經有兩款滅活疫苗在國內獲批上市，包括2020年12月30日獲批附條件上市的中國生物北京生物製品研究所新冠滅活疫苗，以及去年2月28日正式上市的武漢生物製品研究所的新冠滅活疫苗。