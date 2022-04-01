國產廣譜重組新冠疫苗對Omicron有效　作為加強針效果優滅活疫苗

據「中國生物」微信公眾號消息，國藥中生生物技術研究院最新研究顯示，該團隊創新設計的單組分廣譜重組新冠疫苗，對包括Omicron在內的多種變異毒株有效，且作為加強針的效果優於滅活疫苗。



中國生物研究院在預印本平台bioRxiv在線發表了題為「A mosaic-type trimeric RBD-based COVID-19 vaccine candidate induces potent neutralization against Omicron and other SARS-CoV-2 variants」的研究論文。（論文截圖）

3月29日，中國生物研究院在預印本平台bioRxiv發表研究論文研究團隊針對新冠病毒的高度變異性，創新設計了一種以馬賽克型三聚化RBD（mos-tri-RBD）為靶抗原的單組分廣譜重組新冠疫苗。

廣譜疫苗是應對病毒快速變異和傳播的有效策略，而該論文中提及的馬賽克型重組新冠疫苗，作為改良型廣譜新冠疫苗，免疫效果優於基於原型株設計的第一代重組疫苗（homo-tri-RBD）；可用於加強免疫，可誘導針對Omicron株在內的重點關注的變異株和值得關注的變異株的廣泛免疫應答，有望成為預防新冠病毒現有及未來潛在流行株的候選疫苗。

Mos-tri-RBD的設計。（論文截圖）

根據藥效學研究顯示，馬賽克型重組新冠疫苗顯示出更高的針對Omicron免疫原性。馬賽克型重組新冠疫苗免疫大鼠2針後，針對Omicron的活病毒中和抗體GMT達到2876，分別為一代重組疫苗homo-tri-RBD（原型株三聚化RBD）和BBIBP-CorV（滅活疫苗）的2.7和130.7倍；對於Beta和Delta變異株的免疫原性亦均高於一代重組疫苗以及滅活疫苗組。

基於大規模人群已完成滅活疫苗的基礎免疫，論文針對馬賽克型重組新冠疫苗作為加強針的免疫效果進行重點評估，顯示馬賽克型重組新冠疫苗加強免疫後第7天，對Omicron株3個子譜系BA.1、BA.2和BA.3均能產生較高水平的中和抗體應答，為一代重組疫苗加強免疫的3.0-4.2倍，滅活疫苗加強免疫的8.5-11.8倍。