國產廣譜重組新冠疫苗對Omicron有效　作為加強針效果優滅活疫苗

據「中國生物」微信公眾號消息,國藥中生生物技術研究院最新研究顯示,該團隊創新設計的單組分廣譜重組新冠疫苗,對包括Omicron在內的多種變異毒株有效,且作為加強針的效果優於滅活疫苗。



中國生物研究院在預印本平台bioRxiv在線發表了題為「A mosaic-type trimeric RBD-based COVID-19 vaccine candidate induces potent neutralization against Omicron and other SARS-CoV-2 variants」的研究論文。(論文截圖)