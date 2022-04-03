疫情｜昨增近4000宗本土個案　長春啟動5天主城區清零攻堅行動

自3月以來，吉林省長春市出現Omicron疫情。據內媒《北京日報》報道，吉林省長春市即日起啟動主城區清零攻堅行動。從4月3日至7日，利用5天時間，長春主城區包括朝陽區、南關區、寬城區、二道區、綠園區、經開區、淨月高新區、汽開區、長春新區九個區域實現全社會動態清零。



報道指，清零攻堅行動由國務院聯防聯控機制、省委省政府、市委市政府組成攻堅行動聯合指揮體系負責。要確保做到「四個實現」，實現最嚴格的封控管控，實現24小時一輪核酸覆蓋，實現當日新增初篩陽性轉運清零，實現當日的密接人員安置清零。

在實際要求方面，當局要求通過五天三輪（3日、5日、7日）精準覆蓋的核酸檢測，把陽性患者從社會面中完全篩查出來；在發現陽性患者的同時，採取轉運優先、先運後調、邊運邊調的方式，快速確定密接與次密接人員，完成流調任務；三次核酸檢測出的陽性患者，要保證當日清零並全部轉運到定點醫院、方艙醫院和區裡設置的小方艙，密接人員全部轉運到隔離點或單人居家。

當局又要求，要堅決保障好以蔬菜為核心的居民基本生活需求，動員全省力量參與保供。啟動市場機制參與保供，與群眾基本生活密切相關的流通服務企業要通過閉環生產、閉環運輸、線上銷售的方式復工復產。

昨日（2日），長春市新增本地確診病例723宗（含25宗無症狀感染者轉為確診病例），新增本地無症狀感染者3100宗。