廣東清遠鋁材廠爆炸4死1重傷　事發前曾發生鋁液洩漏

4月3日，廣東清遠一鋁合金工廠發生爆炸，現場升起10多米高的蘑菇雲，有居民家中的玻璃被震碎。事故造成4死1重傷，清遠已成立事故調查組，將依法嚴肅追究相關單位和人員的責任。



事發於4月3日上午11時許，位於清遠清城區源潭鎮的廣東精美特種型材有限公司發生爆炸。有知情者透露，在爆炸前幾分鐘，該公司鑄井曾發生過鋁液洩漏。

網傳影片顯示，爆炸時空中升起約10米多高的蘑菇雲，工廠部分建築結構被彈飛升空，有大段鋼結構部件被沖擊至近百米外的公路上，其中一個工場成為廢墟，有工作人員疑似受傷，用手捂頭從衝出廠房。

有居民稱，事發時聽到5公里外的兩聲爆炸聲，感到家中窗戶有震動，最初以為是在進行人工降雨，後來才知道有工廠發生爆炸。有市民在網上上載影片，只見其家中的玻璃門被震碎，碎片散落一地。

業內人士吳先生稱，事後業內有公司根據該事故發布整改注意事項，要求公司內部從人員面貌、生產流程、員工培訓、人員配置等多方面全面整改。

吳先生表示，一般車間鋁液溫度約750℃，鑄造溫度為730至750℃。若鋁液洩漏大量流入冷卻水，就會產生氫氣反應，導致蒸汽濃度過大，產生蒸汽閃爆，「這就是我們行業內所說的炸井。因為爐子是天然氣加熱的，容易發生二次爆炸，威力會更大」。

清遠市清城區應急管理局昨日通報，廣東精美特種型材有限公司熔鑄二號車間9號鑄造井發生爆炸。經現場初步判斷，鋁棒在拉鑄過程中，鋁水洩漏到冷卻水池內導致爆炸。事故造成4人死亡、1人重傷，傷者已及時送往醫院救治。

公開資料顯示，廣東精美特種型材有限公司佔地面積39萬平方米，是集研發、生產、加工和銷售於一體的特種鋁合金型材製造基地，現有10條熔鑄生產線，年熔鑄產能30萬噸。