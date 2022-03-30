俄烏局勢｜人民日報：美國拱火澆油是在為政治解決製造障礙

撰文：朱加樟
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繼昨日（29日 ）刊布「美國對危機負有不可推卸的責任」一文後，《人民日報》今日（30日）再發表署名為「鐘聲」的評論文章，表示北約峰會於日前舉行，美國作為烏克蘭危機的始作俑者，不但沒有反思戰爭責任，想辦法撲滅戰火，反而甩鍋推責，宣稱要提供大量軍火、進一步實施極限制裁。
文章稱，這種火上澆油的做法，是在為政治解決危機製造更大障礙，將給世界和地區和平與發展帶來更大惡果。

由3月29日起，《人民日報》開始發表「從烏克蘭危機看美式霸權」系列文章，本次發表的文章題為「拱火澆油是在為政治解決製造障礙」。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月25日，一名身在哈爾科夫的男子騎單車行經一個起火及冒煙的地方。（AP）

文章稱，觀察烏克蘭危機的來龍去脈，有一條線清晰不過：美國先是向烏克蘭許下加入北約的廉價承諾，將其誘入與俄羅斯衝突對抗的陷阱。危機發生後，美國一邊高喊「維護和平」，一邊高調向烏克蘭輸送數億美元的軍事援助。這種抱薪救火的做法盡顯其虛偽本性。

文章說，烏克蘭危機的走勢很大程度上取決於美國的行為。北約五次東擴、將戰略邊境逼近俄羅斯家門口的做法表明，美國不僅無意把自己往衝突大火中添加的那塊「巨大的木頭」拿掉，還要一再火上澆油，其目的就是繼續利用烏克蘭充當地緣戰略棋子，為美國遏制俄羅斯、壓制歐洲戰略自主趨勢、維護其在歐洲搖搖欲墜的霸權地位等多重目標服務。

文章又稱，美國為維護自己的霸權，習慣於對其他國家甩鍋推責。烏克蘭危機發生後，美國一會兒詆毀中國「事先知曉但沒有阻止戰爭」，一會兒威脅「中國若幫助俄羅斯規避制裁將面臨後果」，一會兒妄稱「俄羅斯請求中國提供軍事援助」，一會兒假惺惺呼籲「包括中國在內所有國家維護國際秩序」。

文章指，美國對中國的各種誣衊抹黑，無非是為了轉移矛盾、趁機打壓遏制中國。美國行徑是美式霸權、霸道、霸凌的體現，是冷戰思維在作祟。

3月29日，烏克蘭，基輔外圍城市布羅瓦里，兩名記者穿過一棟被炸毀的食品貨倉。（Rodrigo Abd／美聯社）

文章又表示，美國為維護自己的霸權，向來置世界的利益於不顧。美國置全球穩定和幾十億人民的生產生活於不顧，執意對俄羅斯實施全方位、無差別的制裁，甚至揚言如果他國不遵守、不配合制裁，就可能實施「報復性措施」。這種唯我獨尊、濫用制裁的做法是美國慣用的霸權手段。美國明知制裁無法達到目的，偏要炮製「制裁毒方」，不是為了平息衝突本身，而是為了從經濟上遏制俄羅斯這一長期戰略目的。

文章最後稱，美國如果真心希望推動烏克蘭局勢緩和，就應該停止拱火澆油，停止肆意揮舞制裁大棒，停止造謠抹黑他國，真正站在和平與正義的一邊。

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