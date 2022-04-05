深圳防疫英雄白衣下的他和她　沒有一個是醫護　有些根本非當地人

「你不會知道穿防護服給你做核酸的那個人下班後是啥樣。」這是在社交媒體上看到的一位「大白」分享的日常，配了兩張圖，分別是身穿防護服、戴着口罩的「大白」工作照，裹得嚴嚴實實只露出眼睛；以及一張身着便裝的日常照，妝容精緻。仔細想來，無論是「大白」、還是「藍精靈」，防護服一穿，口罩面罩一戴，和大家更多的就只是一眼之緣。也越來越多人知道，白衣之下並非全部都是醫護人員。



於是，我們發起了一個徵集——大白之下的真實面孔。在這裏，很感謝參與我們徵集的朋友們。他們來自各行各業，日常的形象或職業，或休閒，和你我並無兩樣。我們選取了部分徵集來的圖片素材，進行後期處理，將兩個不同身份拼合，以一個視覺上的小創意，向平凡而偉大的他們致敬，向所有一線工作人員致敬。

沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。誰説對弈平凡的不算英雄？

點擊放大瀏覽脫下白衣後的深圳防疫英雄都是誰▼▼▼

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1. 辛鶻峽（安裝工程師）：我是一名安裝工程師，需要經常泡在工地。疫情原因，工地停工了，便服從公司安排到龍崗的社區工作站支援抗疫，為戰勝疫情出一份力，希望深圳能早日恢復穩定有序生產。我的主要工作就是提醒準備核酸碼，在卡點進行社區人員車輛進出檢查，以及協助網格員掃樓及電話排查。其間，給我留下最深印象就是，有一天連續打了12小時電話，真有種要「吐血」的感覺。最想説的話疫情三年，黨始終和人民一起，共渡難關。這場無硝煙的戰爭，有我青春背影，無悔人生。

2. 王小岳（退役軍人、跆拳道運動員）：媽媽剛做完大手術出院，第二天我就參加了志願者工作了。疫情之下，我想用自己微弱的光芒，去照亮那些需要幫助的人。大家真的都很拼，為了節省防護服，只要穿上防護服後就不會輕易脱下。我經常是從早上10點開始，一直不吃不喝不去洗手間，直至下午18點，有時候也會頭暈噁心難受，但忍忍也就過去了。

最想説的話我們來自小家，我們為了大家。

3. 梁翔華（鹽田港資本公司運營管理人員）：我成為志願者的原因很簡單，就是覺得這個世界需要更多的英雄！我們的世界值得我們為之奮鬥！我是下沙封控區裏的志願者，主要工作是給居民們進行核酸檢測，運輸物資和丟垃圾，還有擔任3棟樓的樓長。這陣子印象最深刻的事情是在掃樓的時候，居民們對我們的真誠感謝，小孩子們對我們笑着説「謝謝哥哥姐姐！」最想説的話這個世界需要更多的英雄。英雄不只有逆行者醫護人員，還有千千萬萬配合抗疫工作的普通人們，你們都是英雄！希望我們儘快打贏這場戰鬥吧！Ps：我想家人和女朋友了。

4. Minaka（餐飲行業）：剛開始，我萌生當志願者的想法，是因為害怕長時間在封閉的空間裏會變頹廢，曾經有過很長一段時間不出門不工作，變得抑鬱和自我懷疑。後來，則是真的想為抗疫出一份力，和千千萬萬的大白共同抗疫！至今，我還記得一個穿護士服的小女孩笑着對我説：「謝謝姐姐！」最想説的話其實，在疫情前我可能沒有那麼喜歡深圳這個城市。但當疫情來臨後，我穿上防護服，心裏有了與這個城市共患難的想法。深圳加油！

5. 瓜瓜（市場運營）：我住下沙，2月22日號封村的那個晚上，我就給朋友發了微信説想去當志願者，可能是一直以來很想參與到這種大事中去，自私點的話是能多了一份生活體驗以及在封村時可以和其他人交流，不然對於獨居者來説，封村隔離其實蠻孤獨的。我前後參與了兩次志願者的工作。後一次成功當上了「大白」，我們是5人一個團隊，負責6棟居民的核酸檢測，包括看核酸碼、健康碼和登記信息。第一次穿上防護服那天，感覺特別新鮮，我還在背後寫上了自己的名字。但那天28℃的高温，我穿着長褲短袖被悶到汗流不止，有經驗的前輩們往我身上噴酒精降温。雖然很涼快，但是背後的名字也花了。那天我發了朋友圈，文案是：融化的瓜瓜。最想説的話這種苦中作樂，與大家一起眾志成城的感覺挺不錯。



6. Cjw（城市規劃行業從業者）：關鍵時刻，身為黨員就該起到帶頭作用，於是我成為了志願者，協助核酸檢測點進行檢測掃碼。這是我第一次為抗疫而執勤，第一次與一線工作人員們一起吃盒飯。一直以來都是我對防疫人員説辛苦了，沒想到現在也有人對我説了這句話。最想説的話每一個為疫情付出努力、做出貢獻的人都是閃閃發光的，他們都在用自己的方式守護着我們的城市。疫情終將過去，烏雲永遠遮不住陽光。

7. 李彥婷（小學教師）：梅林是我長大的地方，梅林新村裏有熟悉的牌坊和龍母宮，我成為志願者，是想盡一份力，讓梅林新村的疫情儘早結束，村子儘早解封。我主要工作是在管控區裏給居民完成當日核酸檢測。一句話的工作卻包含許多細節，掃樓核實信息、組建疫情期間的臨時居民羣、檢查居民的報備情況等。最讓我難忘的就是一位6歲的小居民。他的弟弟由於年齡太小比較牴觸做核酸，每次這個小朋友都先給他弟弟做示範，然後和我們一起安撫弟弟，完成核酸。在梅林新村這樣的孩子有很多，或許孩子們並不知道自己的處境，但是他們卻非常配合我們的工作。最想説的話孩子們，李老師非常想你們！

8. 劉智勇（房地產行業）：眼看疫情形勢越來越嚴峻，靜態管理足不出户，政府還要派發一日三餐，我覺得抗疫的隊伍肯定很需要人手，決定為抗疫出一份力！我主要的工作是挨家挨户上門掃核酸碼、核對居住信息以及派發生活物資。每天中午的休息時間，地上都躺滿疲憊不堪的大白，很艱辛，也很感動。最想説的話希望疫情早日過去！希望每天不再有新增病例！希望在炎熱的夏天來臨之際可以摘掉口罩！希望大家可以正常工作不必為房租和收入發愁！

9. 大白美女（產品運營）：疫情之下，想為深圳盡一份微薄之力，盡己所能，於是在公司的組織下自願報名參加志願者。我在志願者期間的主要工作是派發物資、守樓以及安撫居民情緒。印象最深刻的事情是在守樓期間，我接到一位同齡居民小姐姐打來的語音「害怕地哭訴」，然後用自己比較笨的言語進行安慰勸導，經過10多分鐘的安撫，小姐姐終於穩定了情緒。回憶起這件事，與其説安慰她，不如説在安慰自己，畢竟掛斷語音的那一刻，我也無比輕鬆。最想説的話我堅信，「大白」的堅守肯定會換來成效，疫情很快會散，即將春暖花開。

10. 胖斯（創業、旅居客）：我是來深圳出差商談工作的，暫住在姐姐那，不巧遇上了封控。看到姐姐去當了義工，就想着，既然已經困在這了，不如做點啥。我算是升級封控措施後的最早一批居民志願者，主要做的事情就是分揀早中晚餐，還有維持核酸檢測現場秩序。當時發餐遇到的問題不少，不過經過調整和磨合，那天發放早餐的時候還是一團糟，到了中午晚上就好很多了。比較難忘的，大家守望相助的那種感覺，在大城市挺難能可貴的。和我一起服務的志願者他們有的是學生、還有老闆、個體户。有一次我們在等物資期間，就圍在一起聊了很久的天；有一次我需要擀麪杖，在居民微信羣一説，一堆人要給我送；機緣巧合還結識了一個「臭味相投」的朋友，後來他做菜都會邀請我去吃，還一起喝酒、看電影……最想説的話別人説我生活瀟灑，如果沒有疫情，我來到深圳又離開，它只不過又是我中轉站之一。但這次不一樣，我認識了很多朋友，再次離開，我對深圳多了很多念想。

11. 郝梅（美容銷售）：2月22號，居住的村子被封控後，我看到有招募志願者的通知，就報名參加了。想盡自己所能，做一些能所能及的事。志願者期間的主要任務有協助核酸掃碼，掃樓登記住户信息，擔任物資發放組的小組長。其中最令我印象最深刻的事情，是在某個深夜12點多的時候，我們3個志願者要卸500多框物資，因為人手有限，卸貨速度沒那麼快，領取物資的居民們看到就紛紛上來幫忙，大家一起在最短的時間卸完所有物資，並且發放到所有住户手上。最想説的話疫情無情，人間有愛，深圳加油！

曾經，大家説武漢是一座英雄的城市。相應的，我想説深圳就是一座徹徹底底的平民城市。雖然深圳人天天把「搞錢」掛在嘴邊，不喜歡無效的交際給人以冷漠感，甚至很多人會自嘲為「深漂」，只是「漂」在這座城市。但在疫情之下，這些來自五湖四海的所謂「深漂們」，都積極地挺身而出，做出自己的微貢獻，不論是報名志願者參與一線抗疫，抑或是配合政策好好核酸好好居家。最後想改編路遙的一句話作為結尾：「即使是最平凡的人，也得要為他所在的城市而戰鬥。」深圳人，做到了。

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