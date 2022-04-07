疫情｜民眾無工開難每月還5千　多家內地銀行就疫下延還房貸回應

新冠肺炎疫情波及內地多地，令輿論關注到需要隔離觀察或暫時失去收入來源的人群還房貸的問題，部分民眾更表明希望能夠延期還房貸。對此，多家銀行作出回應，當中做法不一，有銀行明確表示可以延遲，也有表示暫無相關規定。



近日，網傳截圖顯示，一名住在江蘇崑山的市民表示，自己在上海工作，受疫情影響無法開工，失去收入，可每月1日還要還約5000元人民幣的房貸，因此他希望中信銀行能夠暫緩房貸還款期限，或減免半個月房貸。對此中信銀行崑山支行表示，該行暫無由於疫情減免房貸相關規定。根據規定，房貸還款延遲1天會影響徵信記錄，延遲3個月將會啟動訴訟程序。

另一名來自甘肅的網民張先生則稱，其所在的白銀市靖遠縣城已封控十多天，平日打零工的他沒有了收入，無法償還房貸、車貸，還要顧及孩子的奶粉錢。而為其辦理房屋貸款的工商銀行靖遠支行，一信貸部工作人員表示，如張確因疫情封控沒有收入，導致不能按時還款，可以推遲還款時間，在疫情封控結束後到銀行書面提交申請證明，最長可延遲6個月時間。

早在2020年1月，銀保監會就下發《關於加強銀行業保險業金融服務 配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，要求在信貸政策上對受疫情影響暫時失去收入來源的人群予以適當傾斜，靈活調整住房按揭、信用卡等個人信貸還款安排，合理延後還款期限。中國人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局五部委又聯合發布《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，要求金融機構合理調整逾期信用記錄報送等。

中信銀行一名客服人員表示，目前該行接到的因疫情可以申請延遲房貸的政策通知的，有蘇州、福州、深圳、河北部分地區，但暫無上海、長春等地區，不過他表示政策具有一定的滯後性，上海、長春等地區可能在未來一周的時間內發布相關政策。此外，郵儲銀行、交通銀行、工商銀行3家銀行客服均明確表示，確因疫情影響的，可以延遲；建設銀行、農業銀行等5家銀行客服則表示沒有接到通知，但就指可具體諮詢貸款經理及經辦網點是否能夠辦理。