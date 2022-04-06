上海疫情｜揚州援滬蔬菜包中現手機　居委會出具證明：機主沒來過

上海市疫情升溫，市民面臨「買菜難」問題，多個地方政府及企業紛紛送菜支援上海市民。

各地加緊運送物資，但江蘇揚州有分裝員打包蔬菜時，就不慎將自己的手機一同放入蔬菜包中，一路運到上海。



4月4日晚上8時，有網民在網上發布求助信息，講述親妹在家打包抗疫物資時，不慎將手機放入物資包，「上海人民有收到來自揚州的蔬菜包中有一隻手機的話請聯繫我，我妹在家吭哧吭哧打包抗疫物資時，把自己手機也打包給上海人民了」。

有網民在網上發布求助信息，講述親妹打包抗疫物資時，不慎將手機放入物資包。（人民日報）

上海市閔行區虹橋鎮蘭竹居委會楊琰介紹，4月5日上午9時，一輛寫有「江蘇揚州江都馳援上海共克時艱」標語的大貨車抵達小區，車上有近千份蔬菜禮盒，小區義工迅速卸貨送往居民家中。

不久後，一位用私家車運送物資的義工向居委反映，車上的蔬菜禮盒一直傳出聲響，懷疑禮盒內有活雞。義工循聲尋找，最終在其中一個禮盒中發現一部電量僅剩3%的手機。

閔行區虹橋鎮供應商負責人汪勇勇稱，起初以為是有人在網上開玩笑，但求助信息上列舉的蔬菜清單，與該鎮收到的揚州大禮盒清單一樣。沒過多久，他就收到物流公司來電，反映揚州分公司一名分裝員，工作期間曾接聽電話，然後隨手將手機放在流水線上，未料一不小心就打包入蔬菜禮盒中。

事後，虹橋鎮蘭竹居委會已將手機交還給揚州隨車司機，更特意出具證明，證明該手機雖然來過上海，但機主沒來，以免其綠色健康碼變成黃碼。