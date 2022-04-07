上海疫情｜女子發「單獨隔離的孩子們」影片被拘　官方：無中生有

上海本土新冠疫情持續嚴峻，據內媒《中國慈善家》早前報道指，有多名嬰幼兒被單獨隔離，引發社會廣泛關注。

上海奉賢區官方今日（7日）公布，近日有網民發布「上海奉賢隔離點單獨隔離的孩子們」影片，引發大量網民關注，經核實為謠言，發布影片的45歲女子已被行政拘留。



上海奉賢區官方表示，經公安機關調查，發布影片的45歲王姓女子在未經核實的情況下，將他人轉發在微信群內的影片發布在其個人微信上，並無中生有帶上「奉賢隔離點單獨隔離的孩子們」的話題，引發大量網民質疑，造成惡劣社會影響。現王女已被奉賢公安分局依法行政拘留。

上海奉賢區官方又表示，請廣大市民嚴格遵守疫情防控要求，不造謠、不信謠、不傳謠、不恐慌，及時關注官方發布的信息，齊心協力戰勝疫情。

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此前，上海確診陽性嬰幼兒的救治工作曾引發熱議，面對輿情，上海官方明確核酸檢測陽性兒童的核酸陰性家屬可自願申請陪同治療。

4月5日，位於上海新國際博覽中心方艙醫院W2館收治核酸檢測陽性的兒童及其家庭成員。據官方介紹，該方艙醫院W2館是由上海兒童醫學中心與上海市第十人民醫院合作共建的聯合診區，有近千張床位。館內劃出了一片特定區域，專門用來收治兒童病患家庭，因此W2館也被稱為「親子方艙」。這是上海首次開設「親子方艙」。截至5日下午5時，W2館「親子方艙」一共收治405人，其中患兒202人。