上海疫情｜兩歲女獨自隔離大半月　返家一句「阿姨抱抱」讓母破防

新冠肺炎疫情期間，出現幼童與家人因染疫而暫時分別的情況，上海兩歲女童安安（化名）便因檢測出陽性而需到醫院獨自隔離大半個月，近日才回家。原本，一家三口都沒有哭，但安安晚上睡覺之前說了一句「阿姨抱抱」，讓媽媽金女士瞬間「破防」了。



金女士來自浙江溫州，現在上海黃浦區定居，其小區自本輪疫情以來一直處於封閉狀態，一家人也處於居家隔離觀察期。據了解，上月13日，安安表示肚子有點疼，且伴有一些發燒，金女士於是帶女兒到醫院看病並做核酸，結果是陽性，翌日就去了醫院隔離。

被「大白」接走時，安安並不知道金女士不會隨行，直到下樓時發現，她才在被帶上車前匆匆叫了一聲「媽媽」，「那聲媽媽好像把我的心臟也一同帶走」。而在近一個月的隔離治療期間，金女士每天都關注孩子的情況，擔心孩子是否睡好、吃好以及及時換尿片等。

起初，她可以通過電話詢問，後來安安被轉到兒科樓後，醫護人員開了個微信群，不定時地發一些孩子的片段。她表示，安安一開始一句話都不說，可能是在醫院比較害怕，她只能提醒她要聽護士的話，好好吃飯。而安安慢慢也適應起來，有時當大白給其他孩子喂奶，她更會「呷醋」。

周二（5日），康復後的安安終於被大白送回家，當時她手抱一隻熊，眼神顯得有些迷茫，一旁的大白則一直安慰她「叔叔送你回家，不要難過，叔叔坐你旁邊」等。據金女士周三（6日）凌晨發布的影片顯示，安安一直唯唯諾諾不敢走進家門，對於回家並沒有表現出很開心，「她似乎不知道這一個月來發生了什麼事情」。

不過金女士表示，好在女兒平安回家了，且她感覺上變得更加黏人了，這可能是因為在醫院會有很多孩子和護士「爭寵」，後者又不一定時刻關注到她。金女士進一步稱，剛見面的時候，一家三口並沒有哭，直到晚上睡覺時，女兒說了一句「阿姨抱抱」，讓她直接破防，「在病房只能抱著熊熊的你，沒關係，以後媽媽會一直抱你入睡」。