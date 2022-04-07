疫情｜涉隱瞞行程、多次翻牆進出學校　安徽染疫大學生被立案調查

內地的新冠肺炎疫情持續，安徽一名大學生近日被診斷為無症狀感染者，其發病前曾故意隱瞞行程，以及多次翻牆進出學校，故被警方立案調查。



周三（6日）晚，安徽省肥西縣疫情防控指揮部發布《關於4·3肥西縣陽性感染者活動軌蹟的補充通報》指，通過運用大數據等手段深入流調溯源發現，無症狀感染者安徽外國語學院學生郭某東存在故意隱瞞活動軌跡、編造虛假信息的違法行為，目前，公安機關正在對其立案調查。

郭某東活動軌跡顯示，其3月28日乘火車到達合肥站，在合肥站內核酸採樣呈陰性，同日翻牆進入安徽外國語學院。其後3月29日至4月2日期間，翻牆進出學校的次數有8次，在校外活動軌跡主要為包括網吧、餐廳、便利店、奶茶店等。

郭某東被診斷為無症狀感染者後，其在合肥的密接者及次密接者均已落實管控，目前核酸檢測結果均為陰性。

較早前，肥西縣疫情防控指揮部發布《關於安徽外國語學院疫情相關情況通報》指，安徽外國語學院違反防疫相關規定，在管理上存在重大漏洞，導致疫情傳播風險，故對學院負責疫情防控的主管人員郭某英和直接責任人員陳某平依法行政拘留，對故意隱瞞活動軌跡，編造虛假信息的郭某東依法追究相關法律責任。

根據當地相關條例規定，隱瞞行程等行為可被處警告或者200元（人民幣，下同）以下罰款；情節嚴重的，處五日以上十日以下拘留，可以並處500元以下罰款；引起病毒傳播或者有傳播嚴重危險的，涉嫌違反《刑法》第三百三十條，構成妨害傳染病防治罪。