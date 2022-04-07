內地美贊臣嬰兒奶粉香蘭素超標被罰129萬　過量攝入或傷肝腎功能

美贊臣鉑睿嬰兒配方奶粉（0-6月齡，1段）的乙基香蘭素超標。4月2日，美贊臣營養品（中國）有限公司因食品違法行為，被廣州市黃埔區市場監督管理局罰款129.44萬（人民幣，下同），沒收60.289萬；相關公司收到檢驗報告後已開展召回工作。



處罰公示顯示，寧波市市場監督管理局監督抽檢由美贊臣營養品（中國）有限公司進口總經銷的鉑睿嬰兒配方奶粉（0-6月齡，1段）。經檢驗，證實產品中的乙基香蘭素實測值為 475.5μg/kg，香蘭素項目實測值為296.6μg/kg，不符合《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》要求。經複檢，同批次產品的乙基香蘭素實測值為 535.2μg/kg,香蘭素項目實測值為335.4μg/kg，仍然不合格。

《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB 2760-2014）規定，凡使用範圍涵蓋0至6個月嬰幼兒配方食品不得添加任何食用香料；較大嬰兒和幼兒配方食品中可以使用香蘭素、乙基香蘭素和香莢蘭豆浸膏（提取物），但對最大使用量有規定。

據了解，香蘭素是可食用香精，是從芸香科植物香莢蘭豆中提取的有機化合物，具有香莢蘭豆香氣及濃郁的奶香，是目前使用較為普遍的食用香精，但大劑量攝入可導致頭痛、噁心、嘔吐、呼吸困難，甚至損傷肝、腎功能等。