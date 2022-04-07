上海疫情．有片｜疑家人無法洗腎去世　女子哭訴「街道辦不幫忙」

上海疫情持續嚴峻，當地採取嚴厲的封控措施，時有網民聲稱有家人因無法求醫而逝世。

近日有當地網民在微博上載自己拍下的影片，顯示一名女子在家中的窗邊哭訴家中有人逝世，但街道辦卻不幫忙。這名網民後來刪去影片，表示「我只是一隻小螞蟻，何況我人微言輕，應該無權為這件事發聲」。



4月3日（周日），網民「Tinyone李星兒」在微博發布該影片，形容在影片中哭泣的女子有家人原本在前一天要去做血液透析（即俗稱「洗腎」），但「不讓去，120打不通，樓下社區人員又不管，最終人已去」。

在影片裡，女子在窗邊大聲哭訴「人都走了」，又稱「你們街道辦都不幫忙」，附近不少住戶都探頭關注。

發布影片的網民其後刪去影片，並在4日（周一）發文稱，「本來發那條視頻的本意也不是想要引起社會恐慌，疫情封控期間，我所知的只是我視頻拍下的角度內容和當事人的吶喊聲。原來同情、共情是需要付出代價的……」

文章又稱，「我只是一隻小螞蟻，何況我人微言輕，應該無權為這件事發聲。至於作為旁觀者的我，也或許無權過問相關部門對視頻裡的遭遇者當時的救治措施和相關證明文件以及後續的追蹤」。

文章最後表示，「大家都不容易，感謝各部門領導們對此疫情的操勞。感謝大家對我的關心以及慰問」。