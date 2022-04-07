上海疫情｜外國男自稱外交官不聽勸放狗　居民不滿：誰都沒有特權

昨日（6日），一名自稱是哥斯達黎加駐上海外交人員在屋苑放狗，有居民不滿一直尾隨拍片，社區工作人員則以防疫規定的理由勸阻他先做檢測回家。

拍片者認為，即使是外交官也沒有特權放狗，但涉事男子直言「你不要拍我，你會造成兩國在國際很大的問題」。



網傳影片顯示，涉事男子向社區工作人員表示自己並非中國人民，而是哥斯達黎加的外交官，一直配合做核酸檢測，一直留在家中沒有外出，今天才放狗。他向工作人員抱怨稱，小區居民不讓他放狗，自己每行一步都有居民尾隨，其愛犬因太緊張所以未有大小便。

該男子不滿有居民拍片，直言「你不要拍我，你會造成兩國在國際很大的問題」。拍片者隨即要求他立即回家，「所有在上海的中國人都足不出戶，都不可以遛狗，外交官也沒有特權。中國人都這麼配合，你們外交官更要配合」。

社區工作人員向涉事男子稱，即使是哥斯達黎加駐華大使館也會勸他服從上海的防疫管理規定，足不出戶，「因為規定是人和寵物也要足不出戶，你可以去社區反映」。惟涉事男子表示不希望和小區居民說話，希望去法院解決。

有居民拍視頻，外交官不滿地說：「你不要拍我，你會造成兩國在國際很大的問題。」（月亮湖視頻）

根據《外交特權與豁免》，外交人員的人身及其家屬不受任何方式之逮捕或拘禁；即使外交人員觸犯駐在國的法令，在一般情況下，也不加以拘捕或扣留，而是通過外交途徑交涉，求得解決。

然而，《維也納外交關係公約》規定，「在不妨礙外交特權與豁免的情況下，凡享有此項特權與豁免的人員，均負有尊重接受國法律規定之義務」。因此，外交人員不應有與駐在國法令相抵觸的行為，並應遵守法規、交通規則、衛生條例等等。

網民睇法：

外交官的外交豁免權並不與居住區域的管控政策相悖。在國內居民不能出來遛狗的情況下，要遛狗就回自己的領事館去。



對這樣的解釋是沒用的，一邊拿出手扣，一邊說：請遵守防疫規定，還囉嗦的話直接扣上帶走。不過，你要是那個民警你敢嗎？



外交官有豁免權的。當然要確認他真是外交官。



不理解很正常，畢竟是外國人，各國防疫政策不一樣。



國人直接上手加呵斥 誰還和你講道理。



對內容不妄加評論，只希望對自家人也要拿出一些這樣的溫良恭儉讓。

