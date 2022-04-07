疫情｜河北公務員炫耀持證外出沒人管　中紀委：莫把職責當特權

河北邯鄲一名公務員因持疫情防控「車輛通行證」和「工作證」隨意外出，並拍攝影片炫耀，遭到免職以及行拘10日處罰。



4月3日，網絡流傳的一段影片顯示，一名疑似公務員駕車到山上後表示，「我有車輛通行證，來山上玩，我有工作證，哪都能去，沒人管」，引發廣泛關注。當局翌日通報指，經查，影片拍攝者為邯鄲市永年區自然資源和規劃局工作人員李某某。經黨組會議研究決定，免去李某某大隊長職務。同時李某某涉嫌違法行為被警方行政拘留10日。

中央紀委國家監委網站今日（7日）對此發文指，李某某不積極參與防疫工作，卻濫用通行證、工作證閒逛，還自滿驕傲、拍視頻炫耀，反映出其思想認識錯位，基本職責履行不到位。拿著證件，不幹相應的工作，不遵守相關規定，干擾防疫，損害黨員幹部形象，受到查處是咎由自取。

文章又指，李某某特權思想作祟，忘乎所以，在群眾眼皮子底下嘚瑟，說到底是忘了自身職責是什麼、職權從哪裡來、權力用來幹什麼。權力的本質是責任，權力的本色是為民。黨員幹部無論職位高低、權力大小，都應該正確認識權力，用來為黨分憂、為國幹事、為民謀利，不得謀求任何私利和特權。如果把職權當特權、公權私用，無論是像李某某一樣公開嘚瑟，還是披上「隱身衣」牟取私利，最終都必然「翻車」，受到黨紀國法的懲處。