疫情．有片｜家人在長春領導面前做「雙面人」　女孩：給我說懵了

吉林省長春疫情持續，近日有領導到一個小區視察，領導於地下和在樓上的住戶對話，詢問居民物資供應情況。一家人一邊小聲說壞話，表示沒菜又缺物資，一邊又大聲和領導說好話，表示什麼都不缺，相關部門都做得挺好。這段影片在內地引發關注。

在影片中，不懂政治的小朋友在一旁天真地表示「我都快憋瘋了」，又對家人說好話表示不解，「（你們）都給我說懵了」。



女孩不解為什麼家人要做「雙面人」，表示：「給我都說懵了」。（微博@再一個閃電）

在影片中，當領導問起樓上的民眾有沒有菜，這時家裡的男子小聲說：「菜沒有」，家中頓時洋溢笑聲。小朋友則隨即自言自語：「我都快憋瘋了」。但家人又緊接著對視察領導大聲說：「可以，可以，可以，還可以，做得挺好的！」

小朋友然後還繼續自說自話：「都給我說懵了」。當聽到領導繼續詢問「有沒有缺的東西」時，家人一面小聲說「說缺菜了」，但又隨即大聲答覆領導「行了啥也不缺了」。



在影片中的女子最後還大聲答覆領導：「謝謝領導，謝謝主任！」

網友表示，這比春晚小品好笑多了，小孩被家人說的好話弄得莫名其妙，搞不清楚狀況。有網友認為，家長在領導面前做雙面人，是內地經典「去道德化」的家庭教育，並可憐旁邊的女孩從此以後就「懵」了。

也有網民指，武漢封城期間，孫春蘭慰問社區時有民眾直接大喊「假的假的」，戳破形式主義，之後武漢各種缺物資情形才變好一些。網民感嘆，長春民眾這種時候不敢說真話，只會讓情形變差，他說「老百姓光腳的不怕穿鞋的，何必呢」。

也有網民表示理解家人做「雙面人」，這家人直覺這是在走形式，不信任這是要解決問題的，所以不如粉飾太平，更千萬別讓自己成為問題。

內地網民對家人在領導面前做「雙面人」表示：



「為什麼說假話？因為說真話的成本太高。」

「小孩被這倆貨搞蒙了。」

「啥都不缺，就是缺德。」

「經典『去道德化』家庭教育。可憐旁邊女孩兒，從此以後就『懵』了。」

「寧可餓死也絕不給領導添麻煩。」