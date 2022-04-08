上海疫情｜高校現專屬「120」：514次出車行走2萬公里送師生就醫

上海新冠肺炎疫情持續，除了最前線的醫護及防疫人員，還有許多人在不同崗位上貢獻。近日，華東師範大學兩校區校園封閉管理，在逾20個日夜裏，14位平均年齡近50歲的司機變身「大白」，組成校應急車隊一次次充當校園「120」，接送急症學生校外就醫等，背後是多達514次出車、2萬公里的付出。



3月13日，華東師大發布《「準封閉管理」期間緊急離校就醫方案》，設立學校緊急離校就醫工作小組，後勤保障部、校醫院、保衛處、學工部、教師工作部等聯動保證師生緊急離校就醫治療需求，截至周三（6日）學工部並收到並處置705起校園管控期間學生特殊就醫需求，當中尤以情緒不穩、嚴重過敏等症狀突出，而後勤保障部會安排防疫專車送有送外就醫需要的學生到醫院。

這期間，在睡夢中被叫醒出車是交運中心的司機的常態，車隊師傅錢春陽憶述，疫情初期他們還常遇到送醫醫院無法接診的情況，如3月14日，他早上6時就去接發熱學生，之後輾轉普陀區中心醫院、同濟醫院、華東醫院後才成功送中山醫院就診，穿了防護服的他中午在30℃氣溫下等了一小時才接到學生，回來後已渾身濕透。

有時，司機還會遇到臨時要跑兩趟的情況，如3月24日晚， 一位學生急性闌尾炎發作，被應急車隊緊急送醫，而得知需入院且不能陪同後，司機師傅又返程將學生的行李用品送到醫院，令同學十分感謝。

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校園封閉管理期間，車隊最多一天出車32次，最遠一次單程43公里，最晚凌晨5時才歸來。不過司機陳國新表，他們開車時專注於駕駛，無法思考其他，最希望的就是安全快速地讓學生成功就醫。

另3月15日起，由於用車需求激增，司機除了要接送發熱、生病的師生，還要轉運兩校區防疫物資、餐食和相關工作人員，後來又新增核酸樣本送檢任務等。不過工作量劇增外，最讓師傅們不適應的還要數到要長時間穿「大白」防護服，加上面罩、眼鏡有水蒸氣，尤其在夜間行車影響視線。

但司機欒立文表示，雖然工作累，也憂慮染疫，但這個時候「我們不做誰來做？不做不行」。他表示，最累的時候就會想家，這樣很快就能睡著，「睡一覺就好了，又可以開始新一天的工作」。