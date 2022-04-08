疫情｜官方：經對檢測結果綜合研判　吉林市已實現社會面清零目標

吉林省是本輪內地新冠肺炎疫情中其中一個病例較多的省份，不過省政府周五（8日）下午召開本輪疫情防控工作第29場新聞發布會，指該省的吉林市已經實現社會面清零目標。



截至周四（7日）24時，吉林市累計報告26462宗本土個案，包括13517宗確診病例、12945宗無症狀感染者。據會上介紹，自3月2日當地突發疫情，經過37天的連續作戰，最新一輪覆蓋社會面全員核酸檢測已經完成，按照國家疫情防控有關規定，經過對檢測結果的綜合研判，吉林市疫情防控指揮部判定，吉林市已經實現社會面清零目標。

據悉，當地3月25日啟動社會面清零攻堅行動，為期5天，連續數日單日新增陽性感染者穩定下降，尤其社會面感染者大幅下降。由於受批發市場、方艙建設工地等突發聚集性疫情影響，攻堅行動如期實現預期目標受到阻滯。通過5天攻堅，疫情包圍圈基本縮小到船營區、昌邑區、高新區三個區。4月4日晚，經過分析研判，集中全省力量發起社會面清零總攻最後衝鋒。按照城區疫情分佈圖，逐小區逐樓棟逐單元排查轉運隔離風險人員，累計轉運隔離密接、次密接人員共13099人。