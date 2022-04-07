有片｜老婆懷孕　吉林男做「隔離膜」方便檢測　醫護誇「高科技」

3月25日，吉林長春男子在家中做了一套「隔離膜」，方便醫護核酸檢測。當事人李先生稱，因愛人懷孕，自己動手加做了一個隔離層，醫護人員還誇獎這是「高科技」。



片中隔離在家的李先生用塑料膜封住門口，只留下一個小孔供醫護人員在門外做核酸檢測時，能夠將檢測棒伸進膜內。做完核酸檢測，則立即將小孔封住。李先生稱，愛人懷孕，希望保護好自己懷孕的老婆，避免感染新冠病毒。

網民反應兩極。有的認為，李先生很愛他的老婆才會特別為她做隔離膜，表示非常羨慕。有的認為，李先生的行為很自私，因為李先生為了保護自己和老婆，不會去門外清潔檢測人員那邊的隔離膜，加大以後來的檢測人員的感染風險。

李先生稱，愛人懷孕，希望保護好自己懷孕的老婆，避免感染新冠病毒。（微博@長春這噶兒）

網民表示：

不合適，高危的是被檢測人員，你讓他們把病毒都站在隔離膜前，第二個檢測人員來了也沒法全面消毒，接著檢測，加大感染率，萬萬不可取。

至於嗎？你家這個是龍胎，有皇位要繼承啊？

吃的也從這裡塞過來嗎？

只有一個建議，洞開矮一點，護士小姐姐看不到你的喉嚨了。

果然疫情期間適合高產。

我覺得他一定很愛他的妻子才會這麼做。



國家衛健委公布，內地昨日（6日）新增1284宗確診病例，其中病例最多為吉林省890宗。內地昨日新增21711宗無症狀感染，吉林省1546宗。

香港衞生署數據顯示，相比非懷孕人士，懷孕婦女於感染新型冠狀病毒病後有較高機會出現嚴重併發症，出現早產的風險增加兩倍，而圍產期的死亡率亦增加約50%。研究發現，接種新冠疫苗可降低孕婦住院和死亡風險。此外，亦有研究顯示懷孕婦女接種新冠疫苗後產生的抗體，可透過臍帶傳送給胎兒，婦女餵哺母乳時亦可為嬰兒提供保護。