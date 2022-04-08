疫情｜農時不等人！未免防疫耽誤春耕　吉林政府准農民返鄉耕地

上海疫情嚴峻，7日新增本土個案2萬宗，吉林則以2,266宗居次。清明節後東北春耕拉開序幕，吉林省是重要的糧食產地，許多農民因防疫滯留城內無法返鄉。



4月4日吉林省發布《關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案》，要求按「應放盡放、應返盡返、應管盡管」原則，讓農民能盡速返鄉，確保疫情防控和農業生產「兩不誤」。



國家衛健委公布，內地昨日（7日）新增24101宗新冠肺炎本土個案，包括1540宗確診病例及22561宗無症狀感染，再創下本輪疫情爆發以來新高。自3月以來的此波疫情，吉林省僅次於上海，感染人數累計已突破4萬例。但嚴格的防疫政策恐影響在清明節後開始的東北春耕，許多網民也上網替滯留於城內的農民發聲，希望能讓農民返鄉種地。

吉林省4日發布《關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案》要求，返鄉農民所在縣份不得設置障礙、無故拒收，要按照疫情防控要求加強返鄉春耕農民管理，做好核酸、抗原檢測等工作。按「應放盡放、應返盡返、應管盡管」原則，確保疫情防控和農業生產「兩不誤」。

該方案提到，居住在管控區的農民，只要不屬密切接觸者、次密切接觸人員，7日內居家隔離，持48小時以內核酸陰性證明，返鄉當日抗原檢測陰性即可返鄉。居住在防範區的農民，不須居家隔離，持48小時以內核酸陰性證明，返鄉當日抗原檢測陰性即可返鄉。

據了解，位於東北的吉林省，由於位於黑土帶核心區，糧食人均佔有量、糧食商品率、糧食調出量連續多年居全國前列，2021年，吉林省糧食生產獲特大豐收，糧食總產量首次突破800億斤大關，達到807.84億斤，全國排位保持第五位，是重要的商品糧生產基地。

內媒《第一財經》採訪種糧大戶侯剛，他指出，許多種糧大戶平時都居住在城裡，需要回農村整地。他近日焦急的聯絡有關單位，備妥文件，希望能盡快返鄉耕地，他提到「農時不等人，凍土剛化開，超過10號還沒動作，肯定誤事，最終會影響產量。」

吉林省長春公主嶺金豐農民合作社總經理張海林早早返鄉備耕。他提到，回到農村後的農民就不能再返回城市。張海林指出，因為疫情的關係，村和村之間不能亂串，只能使用本地的車，所以運送包括肥料和種子等農資的車子較平時要再忙一點。疫情影響主要是在運輸方面。

張海林指出，不過政府近日有出台政策給這些運送農資的專車通行證，司機不下車，運送物資到各農戶家中，其他部分目前沒有太多的影響。