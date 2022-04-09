上海疫情｜新增本土個案持續逾兩萬宗　擬再開展一次全員核酸檢測

上海昨日（8日）新增23624宗新冠肺炎本土個案，包括1015宗確診病例和22609宗無症狀感染者。市人民政府新聞辦公室今日（9日）舉行疫情防控工作新聞發布會，會上提及當地擬再開展一次全員核酸檢測，按「三區劃分」原則進行階梯式管理；副市長宗明更哽咽表示「離大家的期望還有很大差距，一定盡全力改進」。



市人民政府新聞辦公室今日舉行疫情防控工作新聞發布會。（影片截圖）

新增本土確診病例中，有301宗在閉環隔離管控中發現，294宗在相關風險人群核酸篩查中發現，420宗為無症狀感染者轉歸確診病例。上述病例經專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，被診斷為輕型病例。而新增本土無症狀感染者中，21853宗在閉環隔離管控中發現，756宗在相關風險人群核酸篩查中發現。截至今日9時，今輪疫情全市已累計排查到在滬密切接觸者196113人，均已落實管控，其中166210人核酸檢測結果為陰性，其餘正檢測中。

會上又指，3月1日以來上海已持續開展了多輪次核酸篩查或抗原檢測，自4月4日以來，截至昨日24時，累計篩查約9527萬人次，已完成檢測的樣本中累計檢出陽性感染者9.44萬餘人。篩查結果顯示，近期每日感染人數處於高位，累計感染人數居於前五位的地區為浦東新區、閔行區、徐匯區、黃浦區和嘉定區。疫情呈現出區域聚集性的特點，特別是人員密集的單位、企業、老舊村居等。

副市長、市疫情防控工作領導小組副組長宗明一度哽咽表示，3月份以來，廣大市民朋友以高度的自覺自律，支持配合當局的防控工作。對於大家反映的問題，發出的呼聲，他們感同身受，「很多工作我們做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，我們一定盡全力改進」。

宗明會上一度哽咽。（影片截圖）

宗明又指，當地擬再開展一次全員核酸檢測，根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度的大小，按照三區劃分原則，進行階梯式管理。

所謂三區是指封控區、管控區和防範區。其中防範區是指近14天內沒有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是減少流動、避免聚集等。管控區是指近7天內沒有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是實施7天居家健康監測，足不出小區、嚴禁聚集、錯峰取物，原則上居家等。封控區則是指近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，防控策略是實施7天封閉管理，區域封閉、足不出戶、服務上門。封控區與管控區之間，根據疫情變化，進行動態調整。

此外，隨著封控持續，配藥難的反映越來越多，尤其是一些慢性病常用藥。對此市衛生健康委主任鄔驚雷表示，對居民的常見病、慢性病用藥，由小區安排志願者通過代配藥等方式，對接屬地社區衛生服務中心進行保障。社區衛生服務中心對於長期用藥的慢病患者還可實施長處方政策，最多可配3個月的藥量。同時，家庭醫生團隊還主動對接小區內的簽約居民，了解需求，提供服務。居民也可利用互聯網醫院進行複診配藥等。

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至於保供問題，市商務委主任顧軍表示，市民反映較多的搶菜難、送不到，主要還是末端配送承受著較大的壓力。目前，在生活物資保障方面，當局主要做好幾方面工作。一是鎖定貨源隨時調運，密切關注主產區生產情況，加強與蔬菜、豬肉主產區的聯繫，鎖定當地貨源，並繼續推進跨省物流無接觸過貨機制等。二是節點網點應開盡開，各區根據保供白名單，將批發市場、配送中心、物流中心、電商大倉、中央廚房等流通節點應開盡開，昨日當地9個電商前置倉和17個超市賣場昨天恢復營業。

三是保供人員能出盡出，允許非涉疫原因被封控在小區的快遞小哥等保供人員返崗，昨日新增上崗人數1096人，市外調配進滬2000人。四是特殊人群兜底保障，對獨居老人、婦嬰等特殊人群，各區建立重點保供企業和重點街鎮對接的應急保供機制等。最後是最後百米配送到家，市裡已經要求各區要以社區為單位，建立由社區幹部、物業人員、志願者和其他專業人員組成的生活物資保障社區服務隊伍，做好最後一百米到家服務。街鎮、社區要為服務隊伍提供防疫物資保障。