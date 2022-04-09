廣州新增6宗感染全市核酸檢測　市民早起排隊：執輸行頭慘過敗家

4月7日、8日，廣州市增6宗新冠本土感染者，包括4宗確診個案及2宗無症狀感染。4月7日至9日廣州全市11個區均發佈通告進行全員核酸檢測，9日起廣州對部分區域展開分級分類防控，其中白雲區密閉和半密閉場所全部停業，學校停止實體教學。



廣州市疾控中心黨委書記張周斌表示，初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，他提醒，Omicron變異毒株傳染性更強，疫情後續傳播風險極大，防控難度極大。廣州目前面臨的形勢比去年5月Delta變異株疫情防控形勢更加嚴峻。



4月9日在廣州市疫情防控新聞發布會上，廣州市疾控中心黨委書記張周斌表示，經過初步研判，封控區域內可能已經發生社區傳播，他指出，白雲區棠景街人口數量比較多，密度也比較大。

張周斌提醒，這一帶的人員跨區域流動比較頻繁。Omicron變異毒株傳染性更強，疫情後續傳播風險極大，防控難度極大。他指出，廣州目前面臨的形勢比去年5月Delta變異株疫情防控形勢更加嚴峻。

+ 2

9日起，廣州市已對相關區域實施分級分類管控措施，風險由高至低依序為封控區、管控區和防範區。其中白雲區密閉和半密閉場所全部停業，學校停止實體教學。7日至9日，廣州全市11區都已發布通告進行全員核酸檢測，不少區今（9日）早上進行核酸檢測，廣州市民紛紛在微博分享早起做核酸的排隊情況。

不少廣州市民對比上海醫護催促民眾進行核酸檢測的情況，指出不少廣州市民早早床排隊，比規定的時間更早到「甚至醫護都還沒有到」，稱廣州人是「執輸行頭，慘過敗家」。更有網民指出，對比上海核酸檢測的精心打扮，廣州不少市民是穿著夾腳拖鞋一身輕便的去做核酸檢測，展現廣州人隨性的一面。