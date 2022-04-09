上海市副市長哽咽稱「盡全力改進不足」　網民批：先解決物資問題

上海疫情嚴峻，昨（8日）再增超過2萬宗本土感染個案。4月9日上海市副市長宗明在疫情防控記者會上哽咽表示，對3月份以來，廣大市民朋友的配合和一線防疫人員不分晝夜的堅守非常感動。她稱，「很多工作我們做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，我們一定盡全力改進」。



「上海副市長哽咽發言」話題迅速衝上微博熱搜第一，許多網民稱上海市民買菜和物資問題都未解決，要求優先解決問題。此前。微博封鎖「上海買菜」的相關搜索，微信則下架多篇求助文章亦遭受網民質疑。



上海昨日（8日）新增23624宗新冠肺炎本土個案，包括1015宗確診病例和22609宗無症狀感染者。9日上海市疫情防控工作新聞發布會，提及擬再開展一次全員核酸檢測，按「三區劃分」原則進行階梯式管理。

副市長、市疫情防控工作領導小組副組長宗明一度哽咽表示，3月份以來，廣大市民朋友以高度的自覺自律，支持配合當局的防控工作。對於大家反映的問題，發出的呼聲，他們感同身受，「很多工作我們做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，我們一定盡全力改進」。

宗明會上一度哽咽。（影片截圖）

宗明表示，看到廣大市民朋友和一線防疫人員不分晝夜的堅守非常感動。宗明指出，要以最快的速度阻斷疫情傳播，實現社會面動態清零，「堅信在大家的共同努力下一定會戰勝疫情。堅持就是勝利，堅持就能勝利。」

不過宗明的言論許多內地網民不買單，批評應該先做實事而非落淚。近日上海封城多個小區物資短缺，許多民眾反應買不到菜和叫不了外賣，民眾多依賴社區團購但也不能保障物資充裕。網民批評，「有空在這裡發言，不如幹點實事。」、「該哭的是我們這些基層市民和防疫人員，餓到沒力氣罵人。」、「市長都哭了，但我仍舊買不到菜。」

上海買菜、求助文章被封 網民要求盡快解決物資問題

4月8日，一篇題為《求救！！！》的文章在微信朋友圈廣為流傳。據該文的描述，上海「發放物資是真，全國各地支援的救助物資也是真」，但「物資還是稀缺」，不過該文章已被封鎖，多篇上海市民求助文章也已無法搜尋，微博「上海買菜」相關話題也無相關搜索結果。

對此，內地網民諷刺「上海有效控制的只有評論區」、「算是徹底解決買菜問題的方法」、「反正菜買不到，不如改討論『上海搶菜』」。亦有網民指出，各地發放物資不定時，每個社區差異很大，有些地區「10幾天連菜都沒見到」。網民也擔心老人社區的年長者不會用手機點外賣也無法求助，希望上海政府能盡快解決物資供應問題。