疫情｜交通部：部分地區物資供應受影響　嚴禁高速主線設檢測點

內地疫情持續，部分地區為加強管控近期出現，對貨運車輛層層加碼、關閉高速公路等防疫現象。交通運輸部對此指出，要依法依規制定通行管控措施，不得層層加碼、一刀切，確保通行管控政策統一。



周四（7日），交通運輸部召開物流保障協調工作機制會議，會議強調，統籌做好疫情防控和物流保通保暢工作，是打贏新一輪疫情防控大仗硬仗的緊要任務，是保障產業鏈供應鏈安全穩定，維護人民群眾正常生產生活秩序的重要基礎。要立足全局，科學施策，協調聯動，狠抓落實，全力以赴保障貨運物流高效暢通。

會議指出，針對目前出現的部分地區貨運物流不通不暢問題，交通運輸部、公安部等部門加強統籌調度，督促指導各地科學規範設置公路防疫檢查點、分類精準實施通行管控、完善貨車司機服務保障，全力做好醫療、民生、能源、農資等重點物資運輸保障工作，取得初步成效。但部分地區政策落實不到位、層層加碼的問題仍然存在，長三角等部分涉疫地區物流運行不暢問題較為突出，必須採取更加切實有效措施，著力打通堵點卡點，保證全國物流運行順暢，加強貨車司機服務保障。

會議強調，要針對當前貨運物流存在的突出問題，立即部署落實務實有效舉措，確保「一斷三不斷」，即是堅決阻斷病毒傳播渠道、公路交通網絡不斷、應急運輸綠色通道不斷、必要的群眾生產生活物資運輸通道不斷。嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢測點。要建立統一格式、全國互認、辦理便捷的通行證制度，確保通行證全國通行。要及時為貨車司機提供餐飲、如廁等基本生活服務，加密設置核酸檢測點，確保貨車司機服務措施到位。要加強區域協同、信息互通，做到統一匯總，及時發布，確保管控信息互聯共享。

會議要求，要加強路網監測調度，健全部省站三級聯動調度機制，及時調度擁堵緩行收費站。要加強路網運行信息發布，引導公眾合理規劃出行。要加強對各地統籌調度，壓實地方主體責任，「一事一協調、一事一處理」，確保各項措施有效落實，確保問題有效解決，切實保障貨運物流暢通和產業鏈供應鏈安全穩定。