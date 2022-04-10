疫情｜現階段堅持「動態清零」而非「躺平」？　專家詳解五大原因

內地新冠肺炎疫情嚴峻，社會上逐漸出現抗疫疲勞，甚至有人以「躺平」心態應對疫情。

對於為何必須堅持「動態清零」，上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長、上海市重大傳染病和生物安全研究院院長吳凡接受《澎湃新聞》專訪時，從五個維度分析了現階段堅持「動態清零」總方針的決策考量。

吳凡強調，無論從病毒本身的特性，還是從人群免疫的背景，抑或從抗疫「武器」的技術儲備，現階段必須堅持「動態清零」。

她提到，有人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條道路，即允許病毒低水平流行，但實際上是不可能；在實現「動態清零」時，應因地制宜、因時因勢採取防控措施，用最小的代價實現最大的防控效果。



吳凡從五個維度分析了現階段堅持「動態清零」總方針的決策考量。（視覺中國）

病毒本身的特性

吳凡表示，不確定新冠病毒將如何變異，但可以肯定病毒會發生變異。從長期來看，病毒的毒力有可能會愈來愈弱，但當中仍有很多不確定因素，在變異過程中會受各種因素影響，有可能變得傳播力、致病力更強。

新冠疫情爆發後，已多次突破以往科學家對病毒的一般認識，譬如病毒迅速變異，發生免疫逃逸，現時國內外的疫苗可以防重症，但都無法很有效地防感染。因此，以病毒變異的科學規律的視角看，現階段採取動態清零很關鍵。

人群免疫背景

吳凡指出，不少西方國家的免疫背景與中國不完全一樣。一方面，一些西方國家經過前期多輪傳播、自然選擇後，大量人群通過感染獲得自然免疫，也為此付出大量生命的代價。另一方面，西方國家也通過疫苗接種獲得免疫。兩方面加起來，西方國家的免疫人群是相當大。

在中國，新冠疫情沒有大流行過，絕大部分人群是通過疫苗接種獲得免疫，「而如果不考慮這樣的免疫背景，去討論輕症多了、重症少了，這是不科學的。我們有必要更小心一點，不能簡單相比」。

她提到，近期香港疫情形勢嚴峻，死亡病例、死亡率令人憂心，若再說Omicron是「大號流感」，顯然站不住腳。香港的情勢也從側面提醒內地，面對Omicron要更加謹慎小心。同時，國內老年人口絕對數量大，他們感染後情況往往更為複雜，因此現階段只有堅定「動態清理」，才能保護好免疫力弱的人群。

4月9日，廣州市荔灣區白鶴洞街道廣鋼新城，居民排隊接受核酸採樣。（新華社）

控制「低水平流行」行不通

有觀點認為，可以在「清零」和「躺平」之間有第三條道路，即允許低水平流行，既不擠兌醫療資源，也不把病毒「趕盡殺絕」。

吳凡直言，上述觀點是行不通，並提到有兩個問題。第一，病毒一旦擴散就難以清除，長期存在，解決不了病毒變種的問題；第二，當病毒擴散後隨時可能失控，控制「低水平流行」實際上不具有操作性。

有人提出能否在醫療資源好的地方試驗「低水平流行」。吳凡指出，有關試驗是「試不起」，即使在醫療資源充足的地區試驗，做到低水平流行，亦難以擋住病毒的外溢風險，「無症狀感染者這麼多，隨時可能外溢到其他地方，醫療條件不夠完備的地方又怎麼辦？所以行不通」。

抗疫「武器」不斷豐富

吳凡表示，隨着科技發展，各國一直研發能對付新冠病毒的「新武器」。疫苗出現後，雖然感染的問題仍然存在，但重症的問題已基本解決；新冠特效藥正在上市，國內的藥物研究不斷推進，中醫藥也在不斷探索，包括檢測方式也在更新，變得更快更可靠，我們有理由相信，今後我們會獲得更多的抗疫武器和技術，可以控制得更好」。

因時因勢因地採取防控措施

吳凡坦言，在疫情防控的過程中，有必要堅持因地制宜，因時因勢採取防控措施，在疫情不同的階段、根據不同地區的特點和資源，採取最適合各自的防控措施和路徑。

她強調，對抗疫情絕對不能「躺平」，而是要在不同的階段用不同的方法，走不同的路徑，把握好統籌疫情防控和社會經濟發展的平衡點，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最終實現動態清零的目標。