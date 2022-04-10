上海疫情｜市衛健委教「正確開快遞六步」　義工勿敞開防護帽進餐

上海市衛健委今日公布，上海昨日（9日）新增24943宗本地感染，包括1006宗確診個案及23937宗無症狀感染。

市衛健委一級巡視員吳乾渝在上午的疫情發布會上介紹，提取社區物資或速遞物品時，要做到無接觸式，具體有六大步驟。他也表示，近期發現有義工敞開防護服的帽子進餐，這樣做並不可取。



他表示，第一步要「戴手套」，第二步是「對物品表面進行消毒」，接下來，要「將貨品靜置一段時間」，隨後才是「拆封」。而最後兩步則是拆完貨品的善後工作——「立即洗手、並進行手消毒」。

吳乾渝提醒上海市民，在社區工作人員上門派發抗原檢測試劑、物資時，居民可以請他們放在門口，待他們離開後，再由自己對外包裝作消毒。

疫下開速遞包裹方式若不對可能染疫？圖為本港的順豐速遞倉務員在搬運包裹。（梁鵬威攝）

吳乾渝介紹，最近上海本土疫情形勢嚴峻復雜，很多防控工作都在小區中開展。核酸採樣、抗原檢測、秩序維護、物資搬運等場景中市民和義工的防護到位都很重要，而收速遞包裹屬於重要場景之一。

針對核酸採樣，他提醒，要規範佩戴口罩，保持2米以上等待距離，不聚集、不攀談，不接觸採樣區域內的物品。分批、有序安排人員採樣，盡量減少人員等候聚集時間。採樣結束後不要滯留，立即戴好口罩盡快回家。

2022年4月6日，上海静安區，市民持續接受新冠核酸檢測。（視覺中國）

他又提醒，擔當社區義工要做好上崗培訓，掌握科學的消毒和防護服穿脫知識，在工作點位應聽從專業人員的指揮和相應的防護建議，個人防護用品的使用、穿戴和脫卸要遵守一套嚴格的流程。

他表示，義工在不同的工作崗位按照不同的風險等級進行防護。近期，很多義工在朋友圈分享體會照片，他看到有的工作人員穿防護服時，帽子敞開後進餐，這樣比較危險，外立面可能有污染，防護服的穿脫一定要注意認真學習規範流程。