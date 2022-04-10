疫情｜梁萬年：上海現廣泛社區傳播　必須以快制快阻Omicron蔓延

上海疫情持續升溫，曾赴港指導抗疫工作的國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，今日（10日）接受央視訪問時，就上海本輪疫情的防控難點等問題作出回應，並強調上海已出現廣泛社區傳播，必須採取更果斷堅定的措施。



梁萬年提出，上海本次的疫情特點有四個方面。首先，本輪疫情主要的流行病毒株是Omicron BA.2，其傳播速度非常快，比Delta及此前的變種病毒都要快；Omicron 的隱匿性較強，無症狀感染者和輕症病人佔比非常高，因此防控有一定難度。

其次，早期引入時傳播鏈比較清楚，但逐漸出現一些社區的傳播。截至今天，上海絕大部分社區都有病例，目前已是廣泛的社區傳播，意味單獨依靠針對Delta的方式來抗擊Omicron有很大的難度，其波及範圍很廣，所以必須採取更為果斷和堅定的措施。

第三，在採取相應的防控措施時，對於上海的組織能力、管理能力，包括相應防控能力都有非常高的要求。對於一個有2500萬人的城市，要在一定的時間內共同完成某一動作，對各方都是非常大的挑戰。

最後，除了國際交往，上海與國內其他地區的交往也較為頻繁。上海本輪疫情的防控，在防止市內擴散以外，還要同時防止溢出和國外輸入，因此是三條防線的壓力。

梁萬年介紹 ，多次抗擊新冠肺炎疫情已經證明「動態清零」是符合中國實際的，也是中國當前抗擊新冠肺炎疫情的最佳選擇。其核心內涵是當出現病例或疫情後，能夠快速發現並圍堵，切斷傳播過程，最終達到發現一宗、撲滅一宗，令疫情不造成持續性的社區傳播。

然而，「動態清零」並非追求完全的「零感染」，其精髓是快速、精準。目前，上海正與Omicron BA.2 在時間上賽跑，要以快制快，以更快的速度控制病毒。