疫情｜全國現過百宗援建方艙返鄉者檢測陽性　專家：盡量單獨回程

自3月以來，吉林、上海等多地開始建設方艙醫院，大批援建人員都前赴兩地支援。值得注意的是，來自江蘇南京、遼寧、黑龍江哈爾濱、陝西西安、河北石家莊等10地的援建方艙人員，返鄉後都發現核酸檢測呈陽性。據不完全梳理，涉及病例已有過百宗。



《人民日報健康客戶端》梳理發現，參與方艙建設人員返鄉時，大多通過自駕或乘坐公共交通工具閉環返回，返回後隨即接受集中隔離。

4月6日，江蘇南京市在集中隔離點發現4名核酸檢測呈陽性感染者，均為援建上海方艙醫院的人員，他們乘坐大巴返回南京，隨後閉環至集中隔離點隔離；同日，河北石家莊市通報新增4宗無症狀感染者，均為赴河北廊坊市援建方艙醫院返回人員，他們持相關證明自駕同一車輛返回，隨後到達指定隔離點集中隔離。

4月8日，遼寧省通報，近日從援建吉林方艙醫院的返遼人員中，發現24名陽性感染者，均為閉環轉運、集中隔離；4月9日，湖北黃岡市公布2宗外省方艙醫院援建人員返鄉後陽性的病例，為私家車返回後閉環管理。

值得一提的是，有援建人員結束援建任務返回的方式存在疏漏。據陝西多地疾控中心消息，4月7日，西安市臨潼區在高速卡口發現一批援建上海方艙醫院返陝人員，已有核酸檢測陽性報告。經初步流行病學調查問詢，同期返回還有其他人員，疫情輸入風險極高。

上海國家會展中心改建成方艙醫院。（新華社）

北京佑安醫院感染綜合科副主任醫師李侗曾表示，援建方艙的地方一般是有疫情或疫情比較嚴重，本身就存在風險，且援建工作一般較緊急，工時長、勞動強度大，可能造成免疫力下降，從而更容易被感染；但既然被感染，一定是接觸到感染者。另外，援建人員返鄉時一般是和同事同行，一旦有人感染，被傳染的機率就會很高。

李侗曾提醒，援建方艙風險較高，因此援建前要提前進行宣傳教育，教導援建人員要做好個人防護，減少人員流動，盡量全程閉環，並加強相關人員的定期檢測，為他們提供充足的休息和充分的營養。在援建結束回程時，亦要做好充足的檢測，確保安全再放行，每位工人盡量單獨閉環返回，返回當地後做好健康監測。