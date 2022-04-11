李克強召開經濟形勢座談會　參會專家：總理鼓勵大家講真話

國務院總理李克強7日（上周四）主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。有參會經濟學者表示，會議內容主要是講問題，提對策建議，不是去說成績，又指「總理鼓勵大家講真話」。



據內媒《每日經濟新聞》4月9日報道，在座談會上，中銀證券全球首席經濟學家管濤等多名專家發言，對經濟運行等發表看法，並就落實宏觀政策、保障物流運輸和農資供應、促進企業創新等提出建議。

管濤表示，參會主要就是講問題，提對策建議，不是去說成績，「總理鼓勵大家講真話」。管濤提到，李克強對很多事情，無論是宏觀還是微觀層面，都從不同渠道掌握了解訊息。

管濤稱，令他印象深刻的是，李克強在與企業家代表交流相關行業情況時，對行業的具體困難與問題都如數家珍，「大家可能擔心高層未能了解當前形勢的具體情況，但實際上他對各行各業的情況應該是很了解的」。

管濤表示，「相關部門實際上也掌握了一些情況，而且已經在研究推出具體解決措施」，包括保障交通主幹線、港口等骨幹網絡運行，在服務貨車司機、緩解貨運經營者困難、降低物流成本等方面研究採取針對措施，「很多問題，其實高層已經掌握了，已經在研究措施」。

李克強在4月7日的座談會上曾表示，當前國際國內環境有些突發因素超出預期，經濟運行面臨更大不確定性和挑戰。既要堅定信心，又要正視困難。要貫徹新發展理念，推動高質量發展，統籌疫情防控和經濟社會發展，主動作為、應變克難，著力穩增長，保持經濟運行在合理區間主要是穩就業、穩物價。政策要靠前發力，適時加力，並研究新預案。