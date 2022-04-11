疫情｜國務院：各地嚴禁擅自阻斷高速公路　不得隨意限制貨車通行

內地新冠肺炎本土疫情波及多地，浙江杭州、廣東廣州、陝西西安等多地近日先後出台封閉高速路口的通知；而據高德地圖顯示，多地即使還未出台相關通知，但高速公路也出現封閉圖標，貨運物流受阻，情況廣受關注。

新華社今日（11日）報道，國務院疫情聯防聯控機制印發通知，部署切實做好貨運物流保通保暢有關工作，要求各地嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路，而且不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行。



報道指，通知要求各地區、各部門全力保障貨運物流特別是醫療防控物資、生活必需品、政府儲備物資、郵政快遞等民生物資和農業、能源、原材料等重要生產物資的運輸暢通，切實維護人民群眾正常生產生活秩序。

通知要求各地區和有關部門確保交通主幹線暢通。嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路、航道船閘，嚴禁在高速公路主線和服務區設置防疫檢查點；不得擅自關停高速公路服務區、港口碼頭、鐵路車站和航空機場。

通知又要求，各地不得隨意限制貨運車輛和司乘人員通行，不得以車籍地、戶籍地作為限制通行條件，不得簡單以貨車司乘人員、船員通信行程卡綠色帶*號為由限制車輛船舶的通行、停靠。

通知要求，要全力組織應急物資中轉。疫情嚴重地區要依托周邊物流園區（樞紐場站、快遞園區）、高速公路服務區等，加快設立啟用物資中轉調運站、接駁點或分撥場地。

此外，通知還要求，各地區、各部門要關心關愛貨車司機、快遞員群體。對與本通知要求不符的防疫通行管控措施要立即整改。對疫情防控措施層層加碼、簡單實行「一刀切」勸返、違規設置防疫檢查點、擅自阻斷運輸通道的，要督促加快整改。對於嚴重影響貨運物流暢通、造成物資供應短缺或中斷的，要依法依規嚴肅追究有關地方、單位和人員的責任。