上海疫情｜孫春蘭：切實保障群眾基本生活和就醫購藥需求

上海疫情嚴峻，連續多天報告的感染者數量過萬，連日來不少市民面對食物短缺的難題，更屢屢傳出有市民因封控措施而無法就醫，最終失救而死。

據內媒《澎湃新聞》報道，國務院副總理孫春蘭10日至11日繼續在上海調研指導疫情防控工作，強調要切實保障好群眾基本生活和就醫購藥需求，要保障主副食品和生活必需品供應，為孕產婦、兒童、透析患者、急診病人以及高齡老人等特殊群體開闢綠色通道。



報道指，孫春蘭11日分別主持新一輪核酸檢測結果研判及下步工作部署會議、專家座談會，就上海核酸篩查、轉運隔離、醫療救治、社區防控、物資保供等重點工作的推進落實情況進行研判，推動改進工作、解決問題。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針不動搖，從嚴從緊、從細從實抓好疫情防控各項工作不鬆勁，堅定信心、連續奮戰，全力打贏疫情防控攻堅戰。

孫春蘭指，要繼續用好全員核酸篩查手段，盡快發現識別風險人員，盡最大努力壓縮「採、送、檢、報、轉、收」各環節時限，加快混管覆核速度。要不折不扣推進應收盡收、應隔盡隔，建立以轉運為中心的扁平化高效指揮體系，嚴格實施流調追蹤，科學劃定密接、次密接範圍，將風險人群管住管好。

孫春蘭又指，要分區分級分類做好社區管控，封控區、管控區、防範區「三區」政策都要落實到位，鼓勵市民群眾積極參與創建「無疫小區」，早日恢復正常生產生活秩序。

孫春蘭表示，要實事求是、公開透明發布疫情信息。切實保障好群眾基本生活和就醫購藥需求，優化措施，破除堵點，配足力量，保障主副食品和生活必需品供應，為孕產婦、兒童、透析患者、急診病人以及高齡老人等特殊群體開闢綠色通道，切實守護人民群眾生命安全和身體健康。