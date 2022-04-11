上海退休醫生發實名公開信：倡允居家隔離　「讓人講話天不會塌」

上海75歲退休醫生徐惠梁發出一封實名公開信，向市政府的防疫工作提出多項建議，信中還公布了其個人的身份證號碼，他並呼籲「廣開言路」、「讓人講話天不會塌」，引起網民熱議。



這封公開信開宗明義：「徐惠梁，1947年生，中共黨員，退休副主任醫師，身份證號：3101021947********，就本次疫情防控，向上海市委、市政府提出如下建議」。

公開信一共有8項建議，首先直言「上海本次新冠肺炎疫情，是一場災難，應以災難醫學的理念與思維方式應對」，他建議市政府近日召開大型專家咨詢會，集思廣益，出席對象應包括傳染病醫學專家、疾控專家、急救醫學專家、災難醫學專家、院前急救專家、社會學專家、三甲醫院及基層醫院院長、經濟學家、法學專家、基層社區幹部等。

上海市社區持續進行封控管理。（視覺中國）

籲市長發表電視講話 指每日核酸檢測反增風險

第二條建議，他呼籲「市委書記或市長向全市人民發表電視講話，向全市人民講清疫情實情，政府的困難，下一步打算，需要市民配合做些甚麼」。

第三，他建議政府向全市人民講明白，以4月5日為時間節點，防控還要再加幾日，「到底10天、12天、還是15天」，而封控時間內亦不必每日都進行核酸檢測，因會增加交叉感染機會，「解封前一天測核酸即可。期間可發抗原試劑盒，天天測抗原檢測。」

第四，疫情防控期間應保證EMSS （急診醫療服務體系）的暢通，避免與減輕次生災難造成的損失。醫院急診科尤其是三甲醫院急診科不得停診。建議市府向國家衛健委請求協調兄弟省市院前急救醫療機構增援上海救護車，分擔一部分新冠病人轉運任務，緩解上海院前急救壓力，滿足市民急救正常叫車需求。

家居隔離不等於躺平

第五，建議有條件的新冠陽性患者簽署承諾書後可申請家居隔離。做好防護的家居隔離不等於躺平。第六，採取多種措施，提高60歲以上人員接種三針疫苗接種率。第七，核酸檢測採樣人員可招募部分年輕義工 （醫學生或生物醫學專業大學生優先），經培訓考核合格後上崗。可採取一名醫護人員帶領一名義工的模式完成採集任務。

他在公開信最後提出第八項建議——「越是疫情吃緊，越需要清明的政治氛圍，廣開言路。讓人講話，天不會塌下來。當然對惡意造謠者需堅決打擊」。

微博不少網民對這名老醫生在信中的建議表達贊同。（微博截圖）

曾任專家委員等職 醫學編著作等身

資料顯示，徐惠梁曾任上海市院前急救質量控制中心專家委員會委員，上海市醫療急救中心副主任醫師，《中華急診醫學雜誌》特邀審稿人，同濟大學附屬東方醫院急救培訓中心主任、副主任醫師、副教授，中華醫學會急診醫學分會復蘇專業委員會委員，美國心臟學會心血管急救項目注冊主任培訓師，上海市院前急救質量控制中心專家委員會委員，上海市名家科普講壇急救醫學授課專家。

他主編和參編《實用現場急救手冊》、《中國急救醫學》、 《繼續醫學教育》、《急診醫學》 、《上海預防醫學》等學術專著、教材、醫學科普圖書10多部，發表學術論文與譯文60餘篇，醫學科普文章100餘篇。