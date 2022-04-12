中疾控：Omicron對長者危害極大　接種疫苗可有效預防重症、死亡

內地的本土疫情持續，國務院聯防聯控機制召開記者會指，截至昨日（11日），全國累計報告接種新冠疫苗逾33億劑次，近12.45億人完成全程接種。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，接種新冠疫苗對預防Omicron病毒株引發的重症、死亡，仍是非常有效的。



王華慶說，香港最新研究顯示，接種三劑次新冠病毒疫苗可以減少重症和死亡的風險在90%以上。4月8日，香港又有一個新的研究公布，60歲以上的人當中，沒有接種疫苗所導致的相對死亡風險是接種兩次和兩劑次以上人群死亡風險的21倍。

王華慶又指，若老年人和有慢性基礎性疾病的人未有接種新冠疫苗，重症和死亡的比例是比較高的。世衛組織每天都會發布各國和一些相關地區發病數和死亡數，在整個Omicron流行期間，「不但看到了發病達到了歷史的最高峰，其次它的病死人數也達到了一個高峰。也看到有一些國家或者有的地區，它的病死數也達到了歷史的最高峰。」

王華慶舉例指，美國在Omicron流行期間，連續五周報告的新冠病死數超過1.5萬宗。香港在Omicron流行期間，全人群報告的病死率是2.87%，沒接種疫苗的80歲以上老人他的病死率高達15.68%。另外，根據香港最新的一項研究，在本次香港Omicron疫情當中，60歲以上人群死亡風險是30歲以下人群死亡風險的252倍。

王華慶強調，通過以上數據可以看到，Omicron變異株對於老年人，尤其是沒有接種疫苗和有慢性基礎性疾病的人，帶來的危害還是非常大的。