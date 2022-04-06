新冠疫苗｜中疾控：加強針降9成重症死亡風險　籲長者盡快接種

中國疾控中心周二（5日）發布《老年人新冠疫苗接種科普問答》，當中有專家指出，接種加強針重症和死亡風險可降低90%以上，建議，建議還未接種疫苗或未接種「加強針」的老年人要盡快主動接種。



據官媒央視報道，中國疾控中心專家表示，老年人也要盡快做到「應接盡接」，既保護本人也保護他人。變異病毒傳染性很強，且一些病例臨床表現不典型甚至還存在無症狀感染者，老年人即使在家中不出門，依然有可能感染病毒。尤其是如果家裡其他人有在外工作、學習的情況，就有可能把病毒帶回家，造成老年人感染。

北京街頭宣傳海報鼓勵老人儘快接種疫苗。（路透社）

根據對疫苗的安全性、免疫原性、有效性、免疫持久性等研究結果，現階段內地針對使用滅活疫苗和腺病毒載體疫苗完成基礎免疫後6個月的18歲以上人群，推薦接種1劑加強針，並已開始實施。

由於老年人的免疫功能相對較弱，60歲以上人群完成疫苗基礎免疫後產生的抗體水平和保護效果比18至59歲人群相對較低，而一旦感染，發生重症、危重症的比例也較高，所以建議老年人不僅要盡快完成全程基礎免疫接種，對於使用滅活疫苗和腺病毒載體疫苗完成基礎免疫接種6個月後的，進行加強免疫接種，以期獲得更好的保護效果。

曾店鎮高齡老人岳光發主動接種新冠疫苗。（長江雲）

老年人需注意過敏反應

60歲以上老年人只要沒有禁忌，不是延緩接種對象就可以接種新冠病毒疫苗。不能接種或不能馬上接種的主要有對新冠病毒疫苗的活性成分、任何一種非活性成分、生產工藝中使用的物質過敏者，或以前接種同類疫苗時出現過敏者的；既往發生過疫苗嚴重過敏反應者；患未控制的癲癇和其他嚴重神經系統疾病者（如橫貫性脊髓炎、脫髓鞘疾病等）；正在發熱者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性發作期，或未控制的嚴重慢性病患者。

需特別注意是，老年人接種新冠疫苗一定要在疾病的穩定期，自己不確定時，要諮詢醫生；如果所患基礎疾病處於不平穩的狀態，疫苗接種應當暫緩，待狀態平穩時再前往接種。有些慢性基礎性疾病，比如糖尿病、高血壓等，一些人可能會存在經常的反覆，但只要不是出現身體狀態特別不穩定的情況，是可以接種疫苗。因為這些基礎性疾病的人群，往往是一旦感染很容易成為新冠重症人群。

4月2日上午9時，武漢市漢口醫院（武漢市康復醫院）正式開展70歲以上老人的疫苗接種工作。（長江雲）

老年人更需要主動尋求新冠疫苗的保護

很多老年人對接種疫苗仍然存在顧慮，擔心年紀大了體質弱，接種疫苗後會更容易出現不良反應。中國疾控中心專家認為：老年人，特別是高齡老人、伴有基礎性疾病的老人，更需要主動尋求疫苗的保護。

內地目前在持續進行新冠病毒疫苗疑似預防接種異常反應監測工作，60歲及以上老年人群新冠病毒疫苗不良反應總體報告發生率略低於60歲以下人群報告水平，絕大多數是一般反應，少數人屬於異常反應，個別受種者發生了過敏性休克等嚴重異常反應，但嚴重異常反應的報告發生率低於百萬分之一，提示接種疫苗可能帶來的風險非常低。

武漢市漢口醫院的醫護人員正在評估老人是否適合接種疫苗。（長江雲）

因故無法接種疫苗群體的防護措施有哪些？

針對由於擔心疫苗副作用而未接種疫苗的群體，以及由於身體原因無法接種疫苗的群體，這樣的人群，特別是其中高齡和患有基礎疾病的人，該如何做好防護呢？

非疫苗的防護措施包括以下幾個方面：一是要盡量不要去人群密集的場所、密閉的空間，減少與陌生人或外來人員的密切接觸。二是與陌生人接觸或去室內公共場所乘坐公共交通工具時戴好口罩。三是要繼續保持手衛生，包括勤洗手或手消毒，盡量不用手觸摸眼、鼻、口等部位。四是通風保持室內空氣清新。五是與老年人接觸的家人或工作人員也要接種疫苗，尤其要做好個人防護。如發現自己健康碼異常，盡量不要再接觸老年人。