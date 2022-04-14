防疫必讀｜飛絮季將至恐攜帶病毒傳播？接觸物品感染有「兩因素」

飛絮季節到來！4月初開始，內地由北至南會有植物飛絮出現，而本港也將在5月迎來飛絮。內地網上近來出現傳言，認為飛絮攜帶病毒恐會加劇疫情傳播，係咪堅㗎？



專家：至今無飛絮傳播案例 常以飛沫傳播

周二（12日）中國衛健委召開疫情聯防聯控記者會，在會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，在過去兩年多的研究當中，沒有發現飛絮吸附了病毒。到目前為止，也沒有關於飛絮造成感染的報道。

他表示，新冠病毒一般不會以游離病毒的方式，直接從一個感染者傳染給健康人，而是通常以飛沫作為載體，吸附在微小的飛沫顆粒表面，患者通過咳嗽、打噴嚏飛沫排出，病毒吸附在顆粒上面，隨著飛沫排出。飛沫一般比較小，在1到5微米之間，傳播距離應在1至2米，當健康人吸入被病毒吸附的飛沫顆粒時，就可能被感染。

棉絮飄落植物或地面，尤如一遍雪景。(資料圖片)

污染量及環境因素決定「物傳人」

近期多地在溯源時發現確診病例和陽性物品有過接觸，對此，吳尊友稱，一般來說呼吸道傳染病主要通過近距離飛沫造成傳播，也可以通過手接觸被污染的物體表面，在手沒有進行消毒處理或者清洗的情況下，又接觸到了口、鼻、眼等黏膜部位，這個時候就容易造成感染。

他表示，因此，把手衛生作為防控的一個主要措施，主要是由於Omicron既表現為下呼吸道的感染，又表現為上呼吸道的感染，而上呼吸道感染有一個典型的特徵，就是潛伏期短、傳播快，而且對周圍環境物體表面污染比較大。

他表示，新冠病毒在物體表面存活時間的長短取決於：第一，污染量的大小。第二，環境當中的溫度、濕度、光照和紫外線燈情況，一般來說，物體表面污染造成人感染的風險是比較小的，但是如果我們反復多次的接觸，又不注意手衛生，又不注意個人防護，他的風險就會明顯的加大。所以我們對從事室外冷鏈以及室外貨運人員進行定期的檢測，以便及時發現感染者。