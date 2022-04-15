懶人包｜上海實施分區分級防控　一文睇清「三區」措施大不同

為有效遏制疫情擴散，上海市實施分區分級差異化防控，依疫情情況分為封控區、管控區和防範區。雖然各區的防控措施不同，但外界仍視為是上海封控政策鬆綁的訊號。

截至4月12日上午，上海各區劃定第一批「三區」名單，其中封控區11135個、管控區2682個、防範區10323個。



封控區：

防控最嚴格為封控區，近7天內有陽性感染者報告的居住小區、場所等，實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」。在7天封閉管理期間，要實行區域封閉、足不出戶、服務上門。

若7天封閉管理期間無新增陽性感染者，就可實施7天居家健康監測，實行「人不出小區、嚴禁聚集」。 只要在「7天封閉管理+7天居家健康監測」期間無新增陽性感染者，且第13天封控區內所有人員核酸檢測均為陰性，就可解除封控，調整為防範區。

若7天封閉管理期間出現陽性感染者，所涉樓棟就要實施封閉管理至14天期滿，其他區域則實施7天居家健康監測；如7天居家健康監測期間出現陽性感染者，根據流行病學調查結果和綜合研判後，就落實相應管控措施。

管控區：

管控區是指近7天內沒有通報陽性感染者報告的小區、場所等，實施「7天居家健康監測」。

市民原則上居家，不能離開社區、嚴禁聚集，但在嚴格做好個人防護的前提下，每戶每天可在社區內活動，分時有序、分區限流，並在指定區域以無接觸方式拿取物資。

若7天居家健康監測期間出現陽性感染者，則調整為封控區，落實相應管控措施；相反，如無新增陽性感染者，且第6天管控區內所有人員的核酸檢測均為陰性，就可解除管控，調整為防範區。

上海松江區洞涇鎮被列入防範區的一個小區內，有小朋友踩單車玩耍。（新華社）

防範區：

「三區」之中以防範區為風險最低。被納入防範區的小區、場所等，必須在14天內沒有通報陽性感染者。

防範區實行「強化社會面管控」，嚴格限制人員聚集；防範區內市民原則上可於所在街鎮範圍內適當活動，包括外出採購生活物資、藥物等等，但不可到封控區和管控區。若防範區內出現感染者，將立即調整為封控區。

各地劃分「三區」標準不一？

近期，上海宣布實施分區分級差異化防控，引起外界關注。事實上，早於去年9月，國務院聯防聯控機制綜合組印發的《新冠肺炎疫情社區防控方案》，已明確要求一旦發生本土疫情，就要盡早將社區（包含行政村）精準劃分為封控區、管控區、防範區三類防控區域，實施分類管理措施。

值得注意的是，劃分「三區」標準需要根據當地具體情況而定，更與疫情規模大小及源頭清晰與否有莫大關係。

相比已大規模爆發疫情的上海，廣州的劃分標準有所不同，在疫情傳播風險最大的封控區，廣州就實施「只進不出、足不出戶」，全體人員在14天內，前7天每天開展一次核酸檢測，後7天每2至3天進行一次核酸檢測；防範區則實施閉環管理，市民「非必要不離開」，24小時內開展1次核酸檢測等。