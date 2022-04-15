疫情｜內地增2.4萬多宗本土個案逾2萬無症狀　整體較前一日回落

國家衛健委公布，內地昨日（14日）新增24166宗新冠肺炎本土個案，包括3472宗確診病例及20694宗無症狀感染者，整體數字較前一日近3萬宗回落。



新增本土確診病例仍以上海佔最多，達3200宗，其餘為吉林174宗，廣東22宗，浙江17宗，山西10宗，福建10宗，黑龍江7宗，雲南6宗，山東5宗，青海5宗，陝西3宗，北京2宗，內蒙古2宗，江蘇2宗，天津1宗，遼寧1宗，江西1宗，河南1宗，湖北1宗，重慶1宗，四川1宗。含404宗由無症狀感染者轉為確診病例（上海307宗，吉林81宗，浙江11宗，江蘇1宗，福建1宗，山東1宗，廣東1宗，青海1宗）。

本土無症狀感染者方面，為上海19872宗，吉林342宗，廣西136宗，江蘇49宗，安徽47宗，山西43宗，湖北29宗，河南25宗，山東24宗，河北23宗，遼寧20宗，廣東19宗，江西18宗，雲南16宗，福建7宗，浙江6宗，青海6宗，陝西4宗，黑龍江3宗，內蒙古2宗，天津1宗，海南1宗，貴州1宗。

同日，內地新增境外輸入確診病例14宗，包括福建6宗，廣西3宗，廣東2宗，四川2宗，北京1宗。含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（福建1宗，廣東1宗，廣西1宗）。另增88宗境外輸入無症狀感染者。

截至昨日24時，內地現有確診病例24878宗（其中重症病例76宗），累計治愈出院病例145352宗，累計死亡病例4638宗，累計報告確診病例174868宗，現有疑似病例16宗。累計追蹤到密切接觸者2801989人，尚在醫學觀察的密切接觸者448928人。