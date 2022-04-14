上海疫情｜徐匯老人確診電話求救引關注　當地居委：已送醫就診

昨（14日），一段「上海市民求救電話」的錄音引起關注。錄音內容顯示，82歲檢測陽性的于老先生打電話給居委會求救，表示要到醫院看病需要做CT，他絕望地說「就不能救救我們的老百姓嗎」，工作人員則表示無能為力，「我也想啊！」、「也不知道為什麼上海會變成這樣」。



經內地媒體《上觀新聞》核實，該段通話發生在4月12日中午，該名老人13日已在徐匯區疾控部門安排下送至第八人民醫院收治。



一段約5分鐘的錄音在內地社交平台上瘋傳。一名在上海徐匯區天平街道的老人打給居委會，表示自己很難受，出現喉嚨痛、體溫升高等症狀，長期用藥也吃完了，要去醫院看病需要做電腦斷層掃描（CT），自己的名字已經報上去卻沒有回應。

老人說，「這麼長時間都不給我解決，我怎麼辦？要看著我等死啦？」 「我不是不管，我還有很多東西我都在報。」

接電話的居委會工作人員表示，除了這位老人，今天還想辦法送走孕婦、處置過世老人，「不是我們不作為，而是我們做了很多事情，我們無能為力，居委會能做的事情我都做到了，居委會不該做的事情，我也做到了。」

2022年4月5日，上海，浦西封控第五天，楊浦區周家嘴路街頭，眾多防疫工作者正在卸貨搬運物資。 （視覺中國）

居委會工作人員更直接說，「上海12345熱線是個空東西」、「我無能為力。現在我面前放的不是您一個，是有一群這樣的人群在我面前，就是他們不處置」、「我也許哪一天我承受不了先退出，于老師我比你更委屈」。

老人感嘆，「就不能救救老百姓嗎？」工作人員無奈說，「老人不管，孕婦不管，過世的老人都不管，連垃圾桶都不管。」

最後，工作人員向老人表示，他已經以書面形式將其狀況上報，也已經打過無數次電話，「我比你更傷心。因為您僅僅是一個家庭，我看到的是無數個家庭。」 老人聽後難過地說，「國家難道就是這個樣子。」工作人員也感嘆，「也不知道為什麼上海會變成這樣。」

2022年4月6日，上海市，社區持續實施封閉管理，居民接受新冠核酸檢測。 （視覺中國）

經內媒《上觀新聞》核實，該段通話發生在4月12日中午，接聽電話的徐匯區天平路街道永康居民區黨總支書記張臻；致電的是居民于文明，4月7日確診新冠病毒陽性。據天平街道永康居委會工作人員表示，4月13日下午，老人已經在徐匯區疾控部門安排下送至第八人民醫院收治，請大家放心。

于老先生今年82歲，和妻子蔡女士、兒子于先生同住在永康路37弄。據徐匯區天平街道居委會工作人員介紹，4月6日，于老先生撥打街道保障熱線電話，稱自己發熱達到37.8攝氏度，且伴有體感不適，需請街道為其配藥。街道轉接社區衛生服務中心的醫生問診，老人當時無咳嗽、咳痰、腹瀉等症狀，且最近一次核酸檢測結果陰性，因此由永康居民區的社區幹部為其代為配藥，並送至老人家中。

徐匯區天平路街道。（網上圖片@Kakucore）

7日，天平街道接到了于老先生的核酸確診陽性報告。此後不久，于老先生開始感到身體不適，居委幹部將連花清瘟顆粒送到了老人家中；11日晚，于老先生再次感到身體不適，有低熱情況，需要去醫院接受專業治療。永康居委根據工作流程，申請上報，請老人在家耐心等待；12日中午，于老先生再次致電居委會，接聽電話的正是永康居民區黨總支書記張臻。此後發生了錄音中的通話內容。

接電話的張臻事後受訪表示，「在接到于師電話前，我剛好應急處理完三件事，包括電話中提到的孕婦轉運，還有為一位高齡過世老人料理後事，這些對我後來的情緒是有影響的。」自3月12日至4月13日，張臻已經30多天沒有回家，既想念身在浦東的父母，也想念妻子和年僅4歲的女兒，他表示他和同事們還將繼續堅守工作。

錄音內容：

【居委會】你好，哪位？

【老人】我是永康路37弄7號的於*明（？）啊。

【居委會】于老師好。

【老人】我現在受不了了。我現在……我自己的藥都吃完了，對吧？東西也沒有了。也沒有吃的了。我現在人很難受。

【居委會】什麼東西沒有了？你昨天，你昨天你兒子讓我幫你愛人配藥的時候，您怎麼沒讓我幫您一起配呢？

【老人】我現在人很難受，嗓子疼，溫度又一點點升上來了。

【居委會】我幫您送一點那個連花清瘟顆粒……連花清瘟膠囊給你。

【老人】這個，這個我們還有。

【居委會】那，那我目前為止居委會只有這類藥物。

【老人】我……我想做CT。

【居委會】你想做CT啊？這個不是我居委會能夠決定的。

【老人】不是，我要到醫院去看病，要做CT。

【居委會】我們已經把您的名字報上去了，但是上級部門沒有做處置。

【老人】這個，這麼長時間都不給我解決，我怎麼辦？那要看著我等死了。

【居委會】我也不知道……（嘆氣）

【老人】啊？

【居委會】我也不知道，于老師。

【老人】那問哪個部分啊？你們給我測測（？），我測（？）有找裡委（？）啊，對吧？

【居委會】（嘆氣）居委已經幫您都報了。

【老人】報了就完了？報了這麼多天，都沒有聽到你們回應。

【居委會】（深呼吸）他們沒有給我回應。

【老人】沒有給你回應你就不管了？

【居委會】我不是不管，我還有很多東西我都在報，不僅僅是您一個。今天我想辦法送走了一個孕婦，今天我在處置一個過世的老人（聲調提高）！

【老人】啊……

【居委會】于老師，不是我們不作為，而是，我們做了很多事情。我們無能為力。居委會能做的事情我都做到了，居委會不該做的事情我也做到了！

【老人】既然這樣，你們不可以向上一級的機關反映一下嗎

【居委會】我們上一級機關，最上面的一級機關就是街道，區級機關我們是反映不上去的，居民可以去反映，你們可以去反映。但是我告訴你！上海市12345熱線到現在都是個空的東西！

【老人】這個東西我都反映過了……

【居委會】對啊您都反映過了您看有結果嗎！您看有結果嗎！不是我……語氣越來越重啊，我也很著急，我也很憤怒！我也很生氣！但是我們無能為力！我告訴你于老師，我無能為力！一點辦法都沒有！

【老人】那怎麼辦？

【居委會】我也不知道怎麼辦！現在我面前放著不是您一個！是有一群這樣的人全在我面前！就是他們不處置！

【老人】（沉默）這個情況怎麼辦？要我們自己來承受。

【居委會】我不知道。也許哪一天我承受不了了，我先退出了。我也不知道，這一天會不會很快到來。于老師，我比你更委屈！

【老人】呃……對，也會有這個感覺的。但是我今天打了街道一天的電話，都沒有接通。我不是不努力，12345我也打過了，110也打過了，對吧？

【居委會】我知道您都打過了，您看有結果麼？

【老人】哎，我也是說，沒結果，是沒結果。

【居委會】我也不知道他們到底在考慮什麼事情。

【老人】就不能救救我們的老百姓嗎？

【居委會】我也想讓他們來救救我們的老百姓啊。我也想啊！

【老人】為什麼呀……

【居委會】為什麼呀！我也想問問為什麼呀！為什麼他們會這樣！

【老人】我也是說呀……

【居委會】老人老人不管，孕婦孕婦不管，過世的老人都不管！連垃圾桶都不管！

【老人】（沉默）我向市委也反映過了，也一推（？）推出來，是吧？

【居委會】于老師，我真的很無奈。我不知道……我現在……我比你……更傷心。因為您僅僅是一個家庭，我看到的是無數個家庭！

【老人】（沉默）呃……對……你所談的一切，我……我真的很理解，真的很理解…

【居委會】你……你的情況我以書面的形式都已經報過了，電話打過無數次。

【老人】啊……謝謝你……

【居委會】對不起于老師，我無能為力。

【老人】（沉默）唉真的是，我們的國家難道就是這……就是這個樣子。

【居委會】我也不知道！為什麼上海會變成這樣。

【老人】哎……

【居委會】好吧，對不起，於老師……（嘆氣）再見……



錄音視頻：