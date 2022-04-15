疫情｜封控衝擊產能　小鵬汽車董事長：5月內地所有車廠恐皆停產

上海本土新冠疫情仍然未平，持續的封控衝擊經濟，特斯拉（Tesla）上海超級工廠已停產超過半個月。小鵬汽車董事長何小鵬近日更警告，倘上海和周邊的供應鏈企業仍未能無法找到動態復工、復產的方式，到5月，內地所有的整車廠可能都要停工、停產。



據《第一財經》報道，何小鵬是在周四（14日）晚在社交平台發布上述訊息，儘管情況嚴峻，但他表示，好消息是目前部分部委和主管部門正在盡全力協調，並期望更多政府和主管部門們的支持和共同努力。據悉，作為本土知名電動車品牌的小鵬汽車已在2020年8月於紐約證券交易所上市，去年7月又在香港聯交所掛牌，成為港股智能電動車第一股，並已納入恒生綜合指數。

報道指出，雖然上海早前同意企業可以進行人員不進出工廠的「封閉生產」，但業界人士表示，人力短缺和上游原材料供應不順暢下，工廠也只能勉強維持在較低的產能水準，甚至只能被迫停產。

而自3月疫情暴發，上海、吉林兩大汽車重鎮已有多家車廠停產。據乘用車市場信息聯席會的數據顯示，3月多家車廠產量出現大幅下滑，其中，一汽紅旗產量年比衰退73%，一汽大眾下滑45.8%，上汽通用下滑31.3%，北京奔馳下滑30.7%，華晨寶馬下滑51%，上汽大通下滑34%。

特斯拉的上海工廠已停工。（Getty Images）

3月底上海實施封控後，影響進一步擴大，其中Tesla上海超級工廠於28日停產，至今已逾半個月。據悉，該廠為Tesla海外首座超級工廠，2021年產量達到Tesla總產量超過50%，日產能約2000至2500輛。

另一家本土電動車廠蔚來汽車也在本月9日宣布停產，董事長李斌表示，公司在3月中旬已有零部件斷供，只能靠庫存支撐，惟近期上海、江蘇等地疫情令到更多合作夥伴無法供貨，故只好暫停生產，並強調遇到該情況的並非只有他們一家，還有很多廠商都暫停生產。至14日，蔚來汽車表示供應鏈略有恢復，合肥生產基地正逐步復產，惟後續生產計劃要視乎供應鏈的恢復情況。