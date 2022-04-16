傳染病軍醫質疑動態清零　「有本事清零，我對14億人割腕謝罪」

內地的本土疫情持續，當局多次強調堅持「動態清零」的必要性和重要性。惟原第二軍醫大學附屬醫院主任醫師繆曉輝，近日發文質疑清零政策，還喊話傳染病專家梁萬年和吳尊友指，「你們倆有本事『清零』，我對著14億人割腕謝罪。」



據公開資料顯示，繆曉輝是原第二軍醫大學附屬醫院感染科主任醫師、教授，從事內科臨床醫、教、研工作23年。（微博）

繆曉輝介紹到，自己是具有42年又3個月黨齡的老傳染病專家，每天盯著各種混雜的信息，每天都處於焦慮中，每天都在盡一己之力幫助身邊的人，工作量遠遠大於正常上班的日子，「是一個好黨員、好醫生、好公民、好老頭兒。」

繆曉輝指出，「浦東居家封控進入第16天，比病毒兩個最長潛伏期14天多2天，浦西進入第11天，也比一個最長潛伏期7天長了4天」，而近三天每日新增都超過2萬宗，完全突破傳染病傳播和嚴控下的時空規律。另外，17萬感染者僅1宗死亡，重症不少，都是年邁伴有多種基礎疾病患者，此後的死亡人數會增加，但絕對不會超過感染者的千分之一。

他質疑，「我們究竟是不思考和分析，還是不願意思考和分析，還是思考和分析過了不能傳遞事實，並盡快調整防疫策略？」

繆曉輝又質疑，「為什麼從上而下的領導和自媒體都逮着『躺平』說事？哪個或哪幾個專業人士說過或建議過『躺平』？」他說，自己是一位極端愛黨愛祖國者，「可是每當我發出一點科學的聲音，即使有一些瑕疵，立即就被通知『違規』而刪除了，相反，那些故意『翻譯錯誤』、刻薄謾罵醫學專家、故意偷換概念、非專業人士搜集一堆撕裂的數據唬人、空喊口號而無任何實質性建議的文章，卻從來不被刪除？」

繆曉輝還對內地傳染病專家梁萬年和吳尊友喊話，「你們做過醫生們嗎？看過一個病人嗎？我要裹挾張文宏醫生一起與你們倆隔空PK（對抗），話題：額外死亡和清零及其他所有。你們倆有本事『清零』了，我對著14億人割腕謝罪。Omicron還在，倘若它滾了，youcron或niancron還會再來。請不要繼續誤導從第一到最後一個的14億人了！」

據公開資料顯示，繆曉輝是原第二軍醫大學附屬醫院感染科主任醫師、教授，從事內科臨床醫、教、研工作23年，從事醫院管理工作5年。其擅長各種肝病和感染性疾病的診治以及不明原因發熱的病因診斷，是國內知名感染病學和肝病學專家。